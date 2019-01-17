Boeing підключилася до спроб випустити перший...

Додано: Нед 10 лют, 2019 17:24

для бизнеса время дороже денег - свою нишу займет, потом подключатся медицинские службы, экстренная доставка органов и все такое.... перспективный проект, странно, что только сейчас за него взялись

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