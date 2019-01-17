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Boeing підключилася до
спроб випустити перший...

Boeing підключилася до спроб випустити перший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:25

Boeing підключилася до спроб випустити перший...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Boeing оголосила про партнерство з Aerion і «суттєві інвестиції» в проект надзвукового бізнес-джета Aerion AS2.

Дивися повний текст Boeing підключилася до спроб випустити перший надзвуковий бізнес-літак.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:25

скорость выше 2 раза чем у обычного самолёта, но стоимость перелёта выше как минимум в 4 раза...
Sfumatura
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:24

  Sfumatura написав:скорость выше 2 раза чем у обычного самолёта, но стоимость перелёта выше как минимум в 4 раза...


самолета еще нет, но стоимость вы уже знаете. такие спецы нужны боингу - срочно шлите резюме
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:24

для бизнеса время дороже денег - свою нишу займет, потом подключатся медицинские службы, экстренная доставка органов и все такое.... перспективный проект, странно, что только сейчас за него взялись
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:33

trololo, история сверхзвуковых пассажирских самолётов насчитывает более 50 лет и почти 40 лет комерческих полётов, так что информации по этому поводу вполне достаточно...
Sfumatura
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:57

  trololo написав:
  Sfumatura написав:скорость выше 2 раза чем у обычного самолёта, но стоимость перелёта выше как минимум в 4 раза...

самолета еще нет, но стоимость вы уже знаете. такие спецы нужны боингу - срочно шлите резюме

этого самолёта ещё нет, но есть опыт эксплуатации Конкордов. сегодня одна из основных составляющих стоимости перелёта - это стоимость топлива. так вот расход топлива у Конкорда был почти в 10 раз больше чем расхода топлина например у А-320...
Herind
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:59

  Herind написав:
  trololo написав:
  Sfumatura написав:скорость выше 2 раза чем у обычного самолёта, но стоимость перелёта выше как минимум в 4 раза...

самолета еще нет, но стоимость вы уже знаете. такие спецы нужны боингу - срочно шлите резюме

этого самолёта ещё нет, но есть опыт эксплуатации Конкордов. сегодня одна из основных составляющих стоимости перелёта - это стоимость топлива. так вот расход топлива у Конкорда был почти в 10 раз больше чем расхода топлина например у А-320...


спасибо, копетан очевидность. сравнить бизнес джет и конкорд - это сильно..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:00

  Sfumatura написав:trololo, история сверхзвуковых пассажирских самолётов насчитывает более 50 лет и почти 40 лет комерческих полётов, так что информации по этому поводу вполне достаточно...


вот только делают НОВЫЙ самолет малого класса. общего с конкордами и ту144 только сверхзвук
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:04

  trololo написав:
  Herind написав:
  trololo написав:самолета еще нет, но стоимость вы уже знаете. такие спецы нужны боингу - срочно шлите резюме

этого самолёта ещё нет, но есть опыт эксплуатации Конкордов. сегодня одна из основных составляющих стоимости перелёта - это стоимость топлива. так вот расход топлива у Конкорда был почти в 10 раз больше чем расхода топлина например у А-320...

спасибо, копетан очевидность. сравнить бизнес джет и конкорд - это сильно..

есть общие физические закономерности - оптимальный расход топлива у самолётов на скоростях менее 800-900 км/ч (по аналогии у автомобилей 80-90 км/ч) и при увеличении скорости будет расти расход топлива, причём прогрессивно...
Herind
 
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