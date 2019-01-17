Компанія Boeing оголосила про партнерство з Aerion і «суттєві інвестиції» в проект надзвукового бізнес-джета Aerion AS2.
Дивися повний текст Boeing підключилася до спроб випустити перший надзвуковий бізнес-літак.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 11:25
Boeing підключилася до спроб випустити перший...
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Дивися повний текст Boeing підключилася до спроб випустити перший надзвуковий бізнес-літак.
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:25
скорость выше 2 раза чем у обычного самолёта, но стоимость перелёта выше как минимум в 4 раза...
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:24
самолета еще нет, но стоимость вы уже знаете. такие спецы нужны боингу - срочно шлите резюме
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:24
для бизнеса время дороже денег - свою нишу займет, потом подключатся медицинские службы, экстренная доставка органов и все такое.... перспективный проект, странно, что только сейчас за него взялись
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Додано: Нед 10 лют, 2019 17:33
trololo, история сверхзвуковых пассажирских самолётов насчитывает более 50 лет и почти 40 лет комерческих полётов, так что информации по этому поводу вполне достаточно...
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:57
этого самолёта ещё нет, но есть опыт эксплуатации Конкордов. сегодня одна из основных составляющих стоимости перелёта - это стоимость топлива. так вот расход топлива у Конкорда был почти в 10 раз больше чем расхода топлина например у А-320...
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:59
спасибо, копетан очевидность. сравнить бизнес джет и конкорд - это сильно..
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:00
вот только делают НОВЫЙ самолет малого класса. общего с конкордами и ту144 только сверхзвук
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:04
есть общие физические закономерности - оптимальный расход топлива у самолётов на скоростях менее 800-900 км/ч (по аналогии у автомобилей 80-90 км/ч) и при увеличении скорости будет расти расход топлива, причём прогрессивно...
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