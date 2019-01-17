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Boeing підключилася до
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Boeing підключилася до спроб випустити перший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:42

trololo прав (первый раз на моей памяти - наверно, потому что не о политике, в которой не разбирается :mrgreen:)

Никто сегодня не будет возвращаться к проекту 45-летней давности. Речь о принципиально новой технологии, которая будет лишена недостатков Конкордов/Ту-144 - крайне высоком расходе топлива и уровне шума.

Возможно, это потребует установки ракетных двигателей в дополнение к реактивным, или новой аэродинамической формы, или и того, и другого. Вероятно, что такие самолеты будут использовать другую крейсерскую высоту (15-30 км). Поглядим.

Также абсолютно логичным является и тот факт, что освоение новой технологии начнется с бизнес-авиации, после чего на нее мигрирует и массовая гражданская
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