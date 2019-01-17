Boeing підключилася до спроб випустити перший...

trololo прав (первый раз на моей памяти - наверно, потому что не о политике, в которой не разбирается )
Никто сегодня не будет возвращаться к проекту 45-летней давности. Речь о принципиально новой технологии, которая будет лишена недостатков Конкордов/Ту-144 - крайне высоком расходе топлива и уровне шума.
Возможно, это потребует установки ракетных двигателей в дополнение к реактивным, или новой аэродинамической формы, или и того, и другого. Вероятно, что такие самолеты будут использовать другую крейсерскую высоту (15-30 км). Поглядим.
Также абсолютно логичным является и тот факт, что освоение новой технологии начнется с бизнес-авиации, после чего на нее мигрирует и массовая гражданская