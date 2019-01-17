Boeing підключилася до спроб випустити перший...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
trololo прав (первый раз на моей памяти - наверно, потому что не о политике, в которой не разбирается )
Никто сегодня не будет возвращаться к проекту 45-летней давности. Речь о принципиально новой технологии, которая будет лишена недостатков Конкордов/Ту-144 - крайне высоком расходе топлива и уровне шума.
Возможно, это потребует установки ракетных двигателей в дополнение к реактивным, или новой аэродинамической формы, или и того, и другого. Вероятно, что такие самолеты будут использовать другую крейсерскую высоту (15-30 км). Поглядим.
Также абсолютно логичным является и тот факт, что освоение новой технологии начнется с бизнес-авиации, после чего на нее мигрирует и массовая гражданская
zРадио написав:trololo прав (первый раз на моей памяти - наверно, потому что не о политике, в которой не разбирается )
"разбираться" в политике - это быть зрадофилом и нытиком, которому все не так?
Отнюдь - достаточно разнообразить источники получения информации и воспринимать ее холодной головой! Тогда ваша точка зрения перестанет повторять официальную пропаганду, появятся собственные мысли и умозаключения. Чего вам и желаю как можно скорее
Сейчас вы как посредственный караоке-исполнитель - лажаете, пытаясь повторять чужие тексты под чужую музыку
zРадио написав:trololo прав (первый раз на моей памяти - наверно, потому что не о политике, в которой не разбирается )
"разбираться" в политике - это быть зрадофилом и нытиком, которому все не так?
Отнюдь - достаточно разнообразить источники получения информации и воспринимать ее холодной головой! Тогда ваша точка зрения перестанет повторять официальную пропаганду, появятся собственные мысли и умозаключения. Чего вам и желаю как можно скорее
Сейчас вы как посредственный караоке-исполнитель - лажаете, пытаясь повторять чужие тексты
Какие тексты, вася. Это убогие зрадоепы всена одно лицо, перекошенное от страданий. Бабульки на лавочке охающие - вот ваш уровень. Только бабулькам простительно, им вправду тяжело, мужикам - нет. Я знаю, что уровень моего благосостояния зависит от меня в первую очередь. А вы же будете ныть и стонать, даже если выберут клоуна или вону, потому что терпилы по жизни. Займись интересным делом, вместо "разбирания в политике", и жизнь заиграет новыми красками.