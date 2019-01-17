Boeing підключилася до спроб випустити перший...

Додано: Пон 11 лют, 2019 11:14

zРадио написав: Я уже писал здесь таким как ты - умный человек обороняется с двух сторон. С одной - зарабатывает, полагаясь на себя, а не на доброго дядю, с другой - распоряжается заработанным, не позволяя жуликам себя оббирать.



Так вот ты из не-умных, если отрицаешь необходимость обороняться и думаешь, что вся власть от бога - на самом деле там отборные жулики, которым нравятся простофили вроде тебя! Не просто позволяющие себя стричь, а еще и защищающие своих потрошителей Я уже писал здесь таким как ты - умный человек обороняется с двух сторон. С одной - зарабатывает, полагаясь на себя, а не на доброго дядю, с другой - распоряжается заработанным, не позволяя жуликам себя оббирать.Так вот ты из не-умных, если отрицаешь необходимость обороняться и думаешь, что вся власть от бога - на самом деле там отборные жулики, которым нравятся простофили вроде тебя! Не просто позволяющие себя стричь, а еще и защищающие своих потрошителей

лал. трындеть в интернетиках - это по твоему обороняться? от чего?? где я говорил такую глупость, что власть от бога?? каким образом твой вечный зрадофильский скулеж тебе помогает "защищаться"? от кого и от чего, расскажи, очень интересно. каков КПД твоих стонов? что они изменили, кроме того, что это время ты бы мог потратить за работу над каким то проектом, который бы принес выгоду лично тебе и твоей семье?жулики во власти ровно такие же, как жулики в повседневной жизни, с которыми мы сталкиваемся гораздо чаще. да и не защищаю я никого, просто мое мнение - что из трех кандидатов - вона и бенин клоун будут хуже текущего. хотя, думаю лично моя жизнь не сильно ухудшится, если выберут кого-то их них, т.к. на 90% зависит не от рыла во власти, а от моих личных трудов.