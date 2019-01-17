Boeing підключилася до спроб випустити перший...

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trololo прав (первый раз на моей памяти - наверно, потому что не о политике, в которой не разбирается )
Никто сегодня не будет возвращаться к проекту 45-летней давности. Речь о принципиально новой технологии, которая будет лишена недостатков Конкордов/Ту-144 - крайне высоком расходе топлива и уровне шума.
Возможно, это потребует установки ракетных двигателей в дополнение к реактивным, или новой аэродинамической формы, или и того, и другого. Вероятно, что такие самолеты будут использовать другую крейсерскую высоту (15-30 км). Поглядим.
Также абсолютно логичным является и тот факт, что освоение новой технологии начнется с бизнес-авиации, после чего на нее мигрирует и массовая гражданская
zРадио написав:trololo прав (первый раз на моей памяти - наверно, потому что не о политике, в которой не разбирается )
"разбираться" в политике - это быть зрадофилом и нытиком, которому все не так?
Отнюдь - достаточно разнообразить источники получения информации и воспринимать ее холодной головой! Тогда ваша точка зрения перестанет повторять официальную пропаганду, появятся собственные мысли и умозаключения. Чего вам и желаю как можно скорее
Сейчас вы как посредственный караоке-исполнитель - лажаете, пытаясь повторять чужие тексты под чужую музыку
zРадио написав:trololo прав (первый раз на моей памяти - наверно, потому что не о политике, в которой не разбирается )
"разбираться" в политике - это быть зрадофилом и нытиком, которому все не так?
Отнюдь - достаточно разнообразить источники получения информации и воспринимать ее холодной головой! Тогда ваша точка зрения перестанет повторять официальную пропаганду, появятся собственные мысли и умозаключения. Чего вам и желаю как можно скорее
Сейчас вы как посредственный караоке-исполнитель - лажаете, пытаясь повторять чужие тексты
Какие тексты, вася. Это убогие зрадоепы всена одно лицо, перекошенное от страданий. Бабульки на лавочке охающие - вот ваш уровень. Только бабулькам простительно, им вправду тяжело, мужикам - нет. Я знаю, что уровень моего благосостояния зависит от меня в первую очередь. А вы же будете ныть и стонать, даже если выберут клоуна или вону, потому что терпилы по жизни. Займись интересным делом, вместо "разбирания в политике", и жизнь заиграет новыми красками.
trololo написав: Какие тексты, вася. Это убогие зрадоепы всена одно лицо, перекошенное от страданий. Бабульки на лавочке охающие - вот ваш уровень. Только бабулькам простительно, им вправду тяжело, мужикам - нет. Я знаю, что уровень моего благосостояния зависит от меня в первую очередь. А вы же будете ныть и стонать, даже если выберут клоуна или вону, потому что терпилы по жизни. Займись интересным делом, вместо "разбирания в политике", и жизнь заиграет новыми красками.
Я уже писал здесь таким как ты - умный человек обороняется с двух сторон. С одной - зарабатывает, полагаясь на себя, а не на доброго дядю, с другой - распоряжается заработанным, не позволяя жуликам себя оббирать.
Так вот ты из не-умных, если отрицаешь необходимость обороняться и думаешь, что вся власть от бога - на самом деле там отборные жулики, которым нравятся простофили вроде тебя! Не просто позволяющие себя стричь, а еще и защищающие своих потрошителей
собрались гении инженерной мысли. Коркорды с Ту-144 со всей военной авиацией сотоварищи имели стандартную проблему любого транспортного средства, движимого в воздушной среде. А именно, сопротивление воздуха растет кратно квадрату скорости, обшивка литака начинает люто нагреваться, при переходе на СЗ (скачек уплотнения) литак начинает трясти. Все это в военной авиации требует повышенного расхода топлива и использования форсажной камеры для разгона и поддержания сверхзвуковой скорости. F-22 какой-то умник пытался приплести - вообще не в кассу: Конкорды/ту144 также использовали бесфорсажный крейсерский режим полета с двигателями с компрессорами низкой степенью сжатия. я так понимаю, что Боинг хочет выводить литаки на эшелоны выше привычных >12 тыс. м, путем использования двигателей нового типа, высокоэффективных на высотах, где мало кислорода. Само собой, это имеет смысл на земных расстояниях свыше 2000 км.
zРадио написав:Я уже писал здесь таким как ты - умный человек обороняется с двух сторон. С одной - зарабатывает, полагаясь на себя, а не на доброго дядю, с другой - распоряжается заработанным, не позволяя жуликам себя оббирать.
Так вот ты из не-умных, если отрицаешь необходимость обороняться и думаешь, что вся власть от бога - на самом деле там отборные жулики, которым нравятся простофили вроде тебя! Не просто позволяющие себя стричь, а еще и защищающие своих потрошителей
лал. трындеть в интернетиках - это по твоему обороняться? от чего?? где я говорил такую глупость, что власть от бога?? каким образом твой вечный зрадофильский скулеж тебе помогает "защищаться"? от кого и от чего, расскажи, очень интересно. каков КПД твоих стонов? что они изменили, кроме того, что это время ты бы мог потратить за работу над каким то проектом, который бы принес выгоду лично тебе и твоей семье?
жулики во власти ровно такие же, как жулики в повседневной жизни, с которыми мы сталкиваемся гораздо чаще. да и не защищаю я никого, просто мое мнение - что из трех кандидатов - вона и бенин клоун будут хуже текущего. хотя, думаю лично моя жизнь не сильно ухудшится, если выберут кого-то их них, т.к. на 90% зависит не от рыла во власти, а от моих личных трудов.