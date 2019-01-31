Так вважають банкіри.
Дивися повний текст Зниження норми обов'язкового продажу валюти до 30% не позначиться на курсі гривні - банкіри.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 13:45
Зниження норми обов'язкового продажу валюти до 30% не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження норми обов'язкового продажу валюти до 30% не позначиться на курсі гривні - банкіри.
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:45
так почему же этот запрет не отменили скажем с 1-го января, что бы перед выборами заявить, мол мы были правы, не влияет...
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