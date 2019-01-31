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Зниження норми обов'язкового
продажу валюти до 30% не...

Зниження норми обов'язкового продажу валюти до 30% не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:45

Зниження норми обов'язкового продажу валюти до 30% не...

Пропонуємо до обговорення:
Так вважають банкіри.

Дивися повний текст Зниження норми обов'язкового продажу валюти до 30% не позначиться на курсі гривні - банкіри.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:45

так почему же этот запрет не отменили скажем с 1-го января, что бы перед выборами заявить, мол мы были правы, не влияет...
Cactus
 
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