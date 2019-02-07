|
|
Українці з березня зможуть їздити до Грузії за ID-картками
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:18
Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня набуває чинності угода між урядами України і Грузії про взаємне скасування візових вимог.
Дивися повний текст Українці з березня зможуть їздити до Грузії за ID-картками
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87212
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|21
|
|
|10
|403
|
|
|4
|170
|