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Skype запустив нову
функцію для відеодзвінків

Skype запустив нову функцію для відеодзвінків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:21

Skype запустив нову функцію для відеодзвінків

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс для відеодзвінків Skype представив нову функцію розмиття фону.

Дивися повний текст Skype запустив нову функцію для відеодзвінків.
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