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Баг в Adobe виводить
з ладу динаміки

Баг в Adobe виводить з ладу динаміки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:21

Баг в Adobe виводить з ладу динаміки

Пропонуємо до обговорення:
Проблема проявляється, якщо редагувати налаштування звуку через вбудований плагін для поліпшення звучання.

Дивися повний текст Баг в Adobe виводить з ладу динаміки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:21

у Apple упали доходы от сервиса макбуков, так что Adobe однозначно в доле )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:07

В хороших ноутах динамики от перегрузки не дохнут, и уж точно для их замены не нужно менять всю середину вместе с клавой, тачпадом и батареей впридачу.
phantom_systems
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