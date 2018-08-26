Проблема проявляється, якщо редагувати налаштування звуку через вбудований плагін для поліпшення звучання.
Дивися повний текст Баг в Adobe виводить з ладу динаміки.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 17:21
Баг в Adobe виводить з ладу динаміки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Баг в Adobe виводить з ладу динаміки.
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:21
у Apple упали доходы от сервиса макбуков, так что Adobe однозначно в доле )
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:07
В хороших ноутах динамики от перегрузки не дохнут, и уж точно для их замены не нужно менять всю середину вместе с клавой, тачпадом и батареей впридачу.
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