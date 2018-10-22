RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У кого забиратимуть субсидію

У кого забиратимуть субсидію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:27

У кого забиратимуть субсидію

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни Кабмін ухвалив 6 лютого на засіданні уряду.

Дивися повний текст У кого забиратимуть субсидію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рева пояснив, кому залишать субсидію готівкою
R2 » П'ят 25 січ, 2019 12:02
1 189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 12:02
RomanTik
Рева пояснив, як отримати субсидію, не виписуючи членів...
R2 » Чет 22 лис, 2018 21:58
2 290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 23:04
lavidenko
Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт 1, 2
R2 » Пон 22 жов, 2018 07:57
17 1328
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 16:16
torsunov_denys

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.