Відповідні зміни Кабмін ухвалив 6 лютого на засіданні уряду.
Дивися повний текст У кого забиратимуть субсидію.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 17:27
У кого забиратимуть субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У кого забиратимуть субсидію.
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:37
Написали бы просто-украинская власть обязалась лежать под МВФ и плевать им на население.
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:59
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:07
МВФ до фениной лампочки украинские субсидии, их интересует финансовый баланс должника.
Если Украина предложит реформы в экономике и борьбе с коррупцией, что скажется на финансовом балансе заемщика "Украина", МВФ это устроит. Но, видать, нашим барыгам такого в голову не приходит.
А украинские субсидианты развесили уши, что злобный МВФ забирает у них субсидии.
Все вопросы по нищете, субсидиям, тарифам и беззаконию - только к руководству государства, а не к международной финансовой структуре. Так недолго и до теорий заговоров скатиться с мировым правительством и массонскими ложами.
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:07
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:09
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:09
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:21
в венесуеле (или там в аргентине 2000х) наплевали на МВФ. населению не особо помогло..
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:31
МВФ глубоко фиолетово до субсидий. У них одно, справедливое требование- жить по средствам. Они пекутся нашей платежеспособностью. И для нас очень неплохо,как для государства, что мы слушаем МВФ, а не скатывается к популизму и шаре.
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