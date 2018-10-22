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У кого забиратимуть субсидію

У кого забиратимуть субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:27

У кого забиратимуть субсидію

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни Кабмін ухвалив 6 лютого на засіданні уряду.

Дивися повний текст У кого забиратимуть субсидію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:37

Написали бы просто-украинская власть обязалась лежать под МВФ и плевать им на население.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:59

  Scotch написав:Написали бы просто-украинская власть обязалась лежать под МВФ и плевать им на население.


Дык населению плевать на власть! Так что счёт 1-1. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:07

  Scotch написав:Написали бы просто-украинская власть обязалась лежать под МВФ и плевать им на население.


МВФ до фениной лампочки украинские субсидии, их интересует финансовый баланс должника.
Если Украина предложит реформы в экономике и борьбе с коррупцией, что скажется на финансовом балансе заемщика "Украина", МВФ это устроит. Но, видать, нашим барыгам такого в голову не приходит.
А украинские субсидианты развесили уши, что злобный МВФ забирает у них субсидии.
Все вопросы по нищете, субсидиям, тарифам и беззаконию - только к руководству государства, а не к международной финансовой структуре. Так недолго и до теорий заговоров скатиться с мировым правительством и массонскими ложами. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:07

  Ratatui написав:
  Scotch написав:Написали бы просто-украинская власть обязалась лежать под МВФ и плевать им на население.


Дык населению плевать на власть! Так что счёт 1-1. :mrgreen:

Только мы до власти не доплюнем,а она до нас достанет. :evil:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:09

  Scotch написав:
  Ratatui написав:
  Scotch написав:Написали бы просто-украинская власть обязалась лежать под МВФ и плевать им на население.


Дык населению плевать на власть! Так что счёт 1-1. :mrgreen:

Только мы до власти не доплюнем,а она до нас достанет. :evil:


Чегой-то? В 2014-м доплюнули, кто вам сейчас мешает?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:09

  Scotch написав:
  Ratatui написав:
  Scotch написав:Написали бы просто-украинская власть обязалась лежать под МВФ и плевать им на население.


Дык населению плевать на власть! Так что счёт 1-1. :mrgreen:

Только мы до власти не доплюнем,а она до нас достанет. :evil:


Тормоза придумали трусы!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:21

  Scotch написав:Написали бы просто-украинская власть обязалась лежать под МВФ и плевать им на население.


в венесуеле (или там в аргентине 2000х) наплевали на МВФ. населению не особо помогло..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:31

  Scotch написав:Написали бы просто-украинская власть обязалась лежать под МВФ и плевать им на население.

МВФ глубоко фиолетово до субсидий. У них одно, справедливое требование- жить по средствам. Они пекутся нашей платежеспособностью. И для нас очень неплохо,как для государства, что мы слушаем МВФ, а не скатывается к популизму и шаре.
SMOKE
 
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