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У кого забиратимуть субсидію

У кого забиратимуть субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 07:43

  Джон написав:
  Scotch написав:Только мы до власти не доплюнем,а она до нас достанет.

Один в Ростове.. да и второму сейчас на дверь так намекают.. мирно пока намекают.
  SMOKE написав:МВФ глубоко фиолетово до субсидий. У них одно, справедливое требование- жить по средствам. Они пекутся нашей платежеспособностью. И для нас очень неплохо,как для государства, что мы слушаем МВФ, а не скатывается к популизму и шаре.

Полная чепуха... жить по средствам можно или уменьшив потребление или повысив доходы.
Керманычам ведом путь первый - повышая тарифы на все и вся она режет потребления как оставшейся части населения, так стимулирует массовое бегство из страны наиболее активной и трудоспособной части. А это еще демографически нам вернеться.. Кстати надо понимать, что население в 20 миллионов человек не сможет удержать под контролем территорию, что удерживало население в 42 миллиона человек. То есть нас ждут и дальнейшие потери территории. Дальний Восток московитов тому наглядный пример.. по факту там давно рулит Китай и местные бандформирования..
Повысить же доходы населения, что потянет за собой рост этого самого населения, что опять же увеличит налоговую базу, то есть доход государства -- не про это керманычи не слышали... Наглядный пример Легитимный -из-Ростова собирался править вечно и потом страну передать детишкам по наследству - его политика направлена была на увеличение числа "холопов" .. то есть дотации в 70+ тыс на второго ребенка и 120+ тыс на третьего..нынешние керманычи все отменили. Они понимают вечно рулить не будут - урвал - в офшор удрал вот и вся политика.
МВФ тут вообще не причем. МВФ нам по большому счету вообще не нужен ни вам ни мне .. он нужен керманычам..

Слов много, а суть одна: сделать что-то самому, не полагаясь на субсидии, видимо, религия лености, пассивности и безделия не позволяет. Вот пусть придет кто-то, и сделает - не пойми, как, за какие средства, - газ вдвое-вчетверо дешевле (а лучше, на шару, зачем мелочиться!), и зарплату выдаст, как в Германии, и (самое главное!) работать заставлять не будет. Все стенания именно к этому сводятся.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:15

headshaker Т.е. работали пенсионеры по 40 лет за зря, раз у них суммарная пенсия на двоих не позволяет за коммуналку заплатить полностью. Они должны порадоваться и сказать вот грося молодец! Бездельничают сейчас на пенсии, пассивничают, ничего сами не делают... на шару за коммуналку хотят заплатить
Patrick
 
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  #<12
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