У кого забиратимуть субсидію

Джон написав:
Один в Ростове.. да и второму сейчас на дверь так намекают.. мирно пока намекают.
Полная чепуха... жить по средствам можно или уменьшив потребление или повысив доходы.
Керманычам ведом путь первый - повышая тарифы на все и вся она режет потребления как оставшейся части населения, так стимулирует массовое бегство из страны наиболее активной и трудоспособной части. А это еще демографически нам вернеться.. Кстати надо понимать, что население в 20 миллионов человек не сможет удержать под контролем территорию, что удерживало население в 42 миллиона человек. То есть нас ждут и дальнейшие потери территории. Дальний Восток московитов тому наглядный пример.. по факту там давно рулит Китай и местные бандформирования..
Повысить же доходы населения, что потянет за собой рост этого самого населения, что опять же увеличит налоговую базу, то есть доход государства -- не про это керманычи не слышали... Наглядный пример Легитимный -из-Ростова собирался править вечно и потом страну передать детишкам по наследству - его политика направлена была на увеличение числа "холопов" .. то есть дотации в 70+ тыс на второго ребенка и 120+ тыс на третьего..нынешние керманычи все отменили. Они понимают вечно рулить не будут - урвал - в офшор удрал вот и вся политика.
МВФ тут вообще не причем. МВФ нам по большому счету вообще не нужен ни вам ни мне .. он нужен керманычам..
Слов много, а суть одна: сделать что-то самому, не полагаясь на субсидии, видимо, религия лености, пассивности и безделия не позволяет. Вот пусть придет кто-то, и сделает - не пойми, как, за какие средства, - газ вдвое-вчетверо дешевле (а лучше, на шару, зачем мелочиться!), и зарплату выдаст, как в Германии, и (самое главное!) работать заставлять не будет. Все стенания именно к этому сводятся.