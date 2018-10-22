У кого забиратимуть субсидію

Джон написав:

Scotch написав: Только мы до власти не доплюнем,а она до нас достанет. Только мы до власти не доплюнем,а она до нас достанет.

SMOKE написав: МВФ глубоко фиолетово до субсидий. У них одно, справедливое требование- жить по средствам. Они пекутся нашей платежеспособностью. И для нас очень неплохо,как для государства, что мы слушаем МВФ, а не скатывается к популизму и шаре. МВФ глубоко фиолетово до субсидий. У них одно, справедливое требование- жить по средствам. Они пекутся нашей платежеспособностью. И для нас очень неплохо,как для государства, что мы слушаем МВФ, а не скатывается к популизму и шаре.

Один в Ростове.. да и второму сейчас на дверь так намекают.. мирно пока намекают.Полная чепуха... жить по средствам можно или уменьшив потребление или повысив доходы.Керманычам ведом путь первый - повышая тарифы на все и вся она режет потребления как оставшейся части населения, так стимулирует массовое бегство из страны наиболее активной и трудоспособной части. А это еще демографически нам вернеться.. Кстати надо понимать, что население в 20 миллионов человек не сможет удержать под контролем территорию, что удерживало население в 42 миллиона человек. То есть нас ждут и дальнейшие потери территории. Дальний Восток московитов тому наглядный пример.. по факту там давно рулит Китай и местные бандформирования..Повысить же доходы населения, что потянет за собой рост этого самого населения, что опять же увеличит налоговую базу, то есть доход государства -- не про это керманычи не слышали... Наглядный пример Легитимный -из-Ростова собирался править вечно и потом страну передать детишкам по наследству - его политика направлена была на увеличение числа "холопов" .. то есть дотации в 70+ тыс на второго ребенка и 120+ тыс на третьего..нынешние керманычи все отменили. Они понимают вечно рулить не будут - урвал - в офшор удрал вот и вся политика.МВФ тут вообще не причем. МВФ нам по большому счету вообще не нужен ни вам ни мне .. он нужен керманычам..