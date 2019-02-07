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Торік українці витратили на
ліки суму, що дорівнює...

Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:29

Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює...

Пропонуємо до обговорення:
У грошовому вираженні витрати українців на ліки за рік зросли на 25,3%.

Дивися повний текст Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює річному обсягу субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:33

Re: Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює...

интересно, сколько из этих денег ушло на препараты с недоказанной эффективностью, но с хорошей рекламой
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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