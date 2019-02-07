У грошовому вираженні витрати українців на ліки за рік зросли на 25,3%.
Дивися повний текст Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює річному обсягу субсидій.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 17:29
Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює річному обсягу субсидій.
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:33
Re: Торік українці витратили на ліки суму, що дорівнює...
интересно, сколько из этих денег ушло на препараты с недоказанной эффективностью, но с хорошей рекламой
главное оружие рашистов - ложь
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