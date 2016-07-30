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DARPA хоче наділити машини самооцінкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Оскільки машини стають розумнішими, вони цілком здатні стати учасниками команди в парі з людиною.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 17:45
А ну убрал руки с руля, кожаный мешок!
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