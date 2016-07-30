Оскільки машини стають розумнішими, вони цілком здатні стати учасниками команди в парі з людиною.
Дивися повний текст DARPA хоче наділити машини самооцінкою.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:45
DARPA хоче наділити машини самооцінкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст DARPA хоче наділити машини самооцінкою.
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:31
Re: DARPA хоче наділити машини самооцінкою
А если все это разовьется в машинную манию величия?
|