Китайська компанія Star UAV System приступила до серійного виробництва транспортного безпілотного літального апарату AT200.
Дивися повний текст Китайці почали випускати транспортні безпілотники.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 18:00
Китайці почали випускати транспортні безпілотники
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Дивися повний текст Китайці почали випускати транспортні безпілотники.
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:00
Вот оно, будущее. Пока только малогабаритные грузы и медленно, но полосу в 200 метров можно проложить где угодно. Лет через 5 начнут перевозить людей в таком себе супер-эконом классе.
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