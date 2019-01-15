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Китайці почали випускати
транспортні безпілотники

Китайці почали випускати транспортні безпілотники
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:00

Китайці почали випускати транспортні безпілотники

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Star UAV System приступила до серійного виробництва транспортного безпілотного літального апарату AT200.

Дивися повний текст Китайці почали випускати транспортні безпілотники.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:00

Вот оно, будущее. Пока только малогабаритные грузы и медленно, но полосу в 200 метров можно проложить где угодно. Лет через 5 начнут перевозить людей в таком себе супер-эконом классе.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:53

Re: Китайці почали випускати транспортні безпілотники

Китайские транспортные беспилотники это хороший задел на будущее ... московиты тоже что то хотели сделать аналогичное
московитский дрон

китайский беспилотник
Джон
 
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