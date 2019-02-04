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Пенсіонери складають 70%
споживачів субсидій - Порошенко

Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
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  #123>
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:28

Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Президент України.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:28

Больше всего от субсидий пострадали не пенсионеры, а люди с белой зарплатой, преимущественно бюджетники. Им субсидия не платится, и за украинский газ им приходится расплачиваться по европейской цене+.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:55

  ygn написав:Больше всего от субсидий пострадали не пенсионеры, а люди с белой зарплатой, преимущественно бюджетники. Им субсидия не платится, и за украинский газ им приходится расплачиваться по европейской цене+.

Из какого Ольгино пишешь?
Субсидии дают всем, если официальная ЗП низкая и нет лишней недвижимости.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:11

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Vint написав:Из какого Ольгино пишешь?

субсидия сейчас насчитывается так что многие ее не получают. Простой пример есть муж жена квартира где они живут мужа и например квартира где прописана жена у своих родителей.. так вот раньше считали субсидию по прописанным жителям и их доходам.. но после очередного покращення считают по иному - на квартиру например мужа считают доход как мужа так собственно и жены которая ПРОПИСАНА у родителей а старикам родителям тоже СЧИТАЮТ доход жены..
То есть доходы суммируют а расходы нет. То есть по факту и у мужа накрылась субсидия и у стариков родителей жены тоже..
Вот как то так..а безработные? Стоит инженер технолог на учете ему одно предложение дворником поработать, второе грузчиком не согласен? Прощай субсидия..
Востаннє редагувалось Джон в Нед 10 лют, 2019 19:13, всього редагувалось 2 разів.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:12

  Джон написав:
  Vint написав:Из какого Ольгино пишешь?

методичку поменяй ботяра соевая и не ври про субсидии..субсидия сейчас насчитывается так что многие ее не получают. Простой пример есть муж жена квартира где они живут мужа и например квартира где прописана жена у своих родителей.. так вот раньше считали субсидию по прописанным жителям и их доходам.. но после очередного покращення считают по иному - на квартиру например мужа считают доход как мужа так собственно и жены которая ПРОПИСАНА у родителей а старикам родителям тоже СЧИТАЮТ доход жены..
То есть доходы суммируют а расходы нет. То есть по факту и у мужа накрылась субсидия и у стариков родителей жены тоже..
Вот как то так..а безработные? Стоит инженер технолог на учете ему одно предложение дворников второе грузчиком не согласен? Пока субсидия..

А зарегистрироваться по месту фактического проживания религия не позволяет?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:15

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Vint написав:А зарегистрироваться по месту фактического проживания религия не позволяет?
Да не позволяет - есть разные причины и не государства это дело совать свой нос и командовать кому и куда регестрироватся, если это не государство совкового типа. В приведенном примере может муж не хочет, возможно у жены есть брат/сестра прописанные в квартире родителей и в перспективе если выписаться ради субсидии возникнут проблемы с наследством.. да много причин может быть...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:19

Гражданский брак, муж и жена снимают квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать. Родители обоих теряют субсидию. И таких примеров миллион в разных вариациях.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:19

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Джон написав:на квартиру например мужа считают доход как мужа так собственно и жены которая ПРОПИСАНА у родителей а старикам родителям тоже СЧИТАЮТ доход жены..
То есть доходы суммируют а расходы нет. То есть по факту и у мужа накрылась субсидия и у стариков родителей жены тоже..

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... sidiu.html
У декларації доходів ви обов’язково поіменно вказуєте всіх членів сім’ї, хто у вас зареєстрований. У примітках напроти прізвища пишете “але не проживає”. Та людина, яка з вами не проживає, обов’язково має надати довідки, які підтвердять, що вона працює чи навчається десь в іншому місці, чи можливо сплачує комунальні та інші рахунки на своє ім’я. Зазвичай, надається довідка з місця роботи. Потім ці всі документи долучаєте до своєї заяви, і комісія, що буде її розглядати, має направити до вас інспектора, провести акт обстеження. І тільки потім буде прийматися рішення про надання субсидії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:27

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Patrick написав:Родители обоих теряют субсидию. И таких примеров миллион в разных вариациях.
.. да.. скоро субсидия станет как суслик -- вы его видели - НЕТ но он есть)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:27

  Джон написав:
  Vint написав:А зарегистрироваться по месту фактического проживания религия не позволяет?
Да не позволяет - есть разные причины и не государства это дело совать свой нос и командовать кому и куда регестрироватся, если это не государство совкового типа. В приведенном примере может муж не хочет, возможно у жены есть брат/сестра прописанные в квартире родителей и в перспективе если выписаться ради субсидии возникнут проблемы с наследством.. да много причин может быть...

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