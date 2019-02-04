Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
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ygn написав:Больше всего от субсидий пострадали не пенсионеры, а люди с белой зарплатой, преимущественно бюджетники. Им субсидия не платится, и за украинский газ им приходится расплачиваться по европейской цене+.
Из какого Ольгино пишешь? Субсидии дают всем, если официальная ЗП низкая и нет лишней недвижимости.
субсидия сейчас насчитывается так что многие ее не получают. Простой пример есть муж жена квартира где они живут мужа и например квартира где прописана жена у своих родителей.. так вот раньше считали субсидию по прописанным жителям и их доходам.. но после очередного покращення считают по иному - на квартиру например мужа считают доход как мужа так собственно и жены которая ПРОПИСАНА у родителей а старикам родителям тоже СЧИТАЮТ доход жены.. То есть доходы суммируют а расходы нет. То есть по факту и у мужа накрылась субсидия и у стариков родителей жены тоже.. Вот как то так..а безработные? Стоит инженер технолог на учете ему одно предложение дворником поработать, второе грузчиком не согласен? Прощай субсидия..
Востаннє редагувалось Джон в Нед 10 лют, 2019 19:13, всього редагувалось 2 разів.
методичку поменяй ботяра соевая и не ври про субсидии..субсидия сейчас насчитывается так что многие ее не получают. Простой пример есть муж жена квартира где они живут мужа и например квартира где прописана жена у своих родителей.. так вот раньше считали субсидию по прописанным жителям и их доходам.. но после очередного покращення считают по иному - на квартиру например мужа считают доход как мужа так собственно и жены которая ПРОПИСАНА у родителей а старикам родителям тоже СЧИТАЮТ доход жены.. То есть доходы суммируют а расходы нет. То есть по факту и у мужа накрылась субсидия и у стариков родителей жены тоже.. Вот как то так..а безработные? Стоит инженер технолог на учете ему одно предложение дворников второе грузчиком не согласен? Пока субсидия..
А зарегистрироваться по месту фактического проживания религия не позволяет?
Vint написав:А зарегистрироваться по месту фактического проживания религия не позволяет?
Да не позволяет - есть разные причины и не государства это дело совать свой нос и командовать кому и куда регестрироватся, если это не государство совкового типа. В приведенном примере может муж не хочет, возможно у жены есть брат/сестра прописанные в квартире родителей и в перспективе если выписаться ради субсидии возникнут проблемы с наследством.. да много причин может быть...
Джон написав:на квартиру например мужа считают доход как мужа так собственно и жены которая ПРОПИСАНА у родителей а старикам родителям тоже СЧИТАЮТ доход жены.. То есть доходы суммируют а расходы нет. То есть по факту и у мужа накрылась субсидия и у стариков родителей жены тоже..
У декларації доходів ви обов’язково поіменно вказуєте всіх членів сім’ї, хто у вас зареєстрований. У примітках напроти прізвища пишете “але не проживає”. Та людина, яка з вами не проживає, обов’язково має надати довідки, які підтвердять, що вона працює чи навчається десь в іншому місці, чи можливо сплачує комунальні та інші рахунки на своє ім’я. Зазвичай, надається довідка з місця роботи. Потім ці всі документи долучаєте до своєї заяви, і комісія, що буде її розглядати, має направити до вас інспектора, провести акт обстеження. І тільки потім буде прийматися рішення про надання субсидії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Vint написав:А зарегистрироваться по месту фактического проживания религия не позволяет?
Да не позволяет - есть разные причины и не государства это дело совать свой нос и командовать кому и куда регестрироватся, если это не государство совкового типа. В приведенном примере может муж не хочет, возможно у жены есть брат/сестра прописанные в квартире родителей и в перспективе если выписаться ради субсидии возникнут проблемы с наследством.. да много причин может быть...
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