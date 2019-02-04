RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсіонери складають 70%
споживачів субсидій - Порошенко

Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:35

  lapay написав:У декларації доходів ви обов’язково поіменно вказуєте всіх членів сім’ї, хто у вас зареєстрований. У примітках напроти прізвища пишете “але не проживає”. Та людина, яка з вами не проживає, обов’язково має надати довідки, які підтвердять, що вона працює чи навчається десь в іншому місці, чи можливо сплачує комунальні та інші рахунки на своє ім’я. Зазвичай, надається довідка з місця роботи. ...

скорее для случая разных городов
Востаннє редагувалось морда в Нед 10 лют, 2019 19:35, всього редагувалось 1 раз.
морда
 
Повідомлень: 812
З нами з: 04.10.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:35

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Vint написав:Хотите шару?
Тогда выполняйте условия её получения или откажитесь.

Все зрозуміло..кидок з субсидією то теперь "шара" называется.
PS Есть третий вариант - поменять сами условия и тех кто их создал..
Джон
 
Повідомлень: 927
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:36

Vint А в чем заключается шара? Живут старики одни, тем более в сельской местности, сельский совет с представителями подниммает свои ж***, составляет акт, о том что проживают только двое пенсионеров и всё, так нет же, а сколько муж зарабатывает, а сколько жена..., одним словом твари!
Cactus
 
Повідомлень: 875
З нами з: 26.08.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:38

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Cactus написав:Vint А в чем заключается шара?
А то така хитра реХформа...
Джон
 
Повідомлень: 927
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:40

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Cactus написав:Живут старики одни, тем более в сельской местности, сельский совет с представителями подниммает свои ж***, составляет акт, о том что проживают только двое пенсионеров и всё, так нет же, а сколько муж зарабатывает, а сколько жена..., одним словом твари!

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... sidiu.html
Пенсіонерка, що отримує субсидію, проживає в селі Уманського району. В її помешканні також зареєстровані дорослий син та його дружина, які офіційно працюють та постійно проживають в Києві. Скажіть, які документи потрібно надати, щоб літній людині продовжили платити субсидію?

- Лише довідку від сільської ради про склад сім’ї. За даними довідки ми самі перевіряємо інформацію про ваші офіційні доходи та соціальні внески через запити у відповідні реєстри.

- І цього буде достатньо?

- Цілком!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7021
З нами з: 01.08.15
Подякував: 859 раз.
Подякували: 1028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:45

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

Вообще вот эта фраза -> Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко. - константирует один простой факт, 30% кто не получает из пенсов субсидий это военные пенсионеры, мвд, прокурорско/налогово/судейские пенсы. То есть или силовики или клерки по обслуживанию госаппарата. Остальные обычные пенсы просто не могут оплатить коммунальные услуги. А раньше могли.
Джон
 
Повідомлень: 927
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:46

  Patrick написав:Гражданский брак, муж и жена снимают квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать. Родители обоих теряют субсидию. И таких примеров миллион в разных вариациях.
Все живут в одном городе.
lapay, что делать?
Patrick
 
Повідомлень: 381
З нами з: 18.09.13
Подякував: 241 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:47

  Джон написав:
  Vint написав:Хотите шару?
Тогда выполняйте условия её получения или откажитесь.

Все зрозуміло..кидок з субсидією то теперь "шара" называется.
PS Есть третий вариант - поменять сами условия и тех кто их создал..

В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7448
З нами з: 18.06.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:52

Джон
У силовиков-пенсов льгота по оплате ЖКХ.
Та же субсидия))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20922
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:53

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

Причем тут московиты и субсидии??
Вот из "соседней" статьи на форуме https://news.finance.ua/ua/news/-/443483/u-kogo-zabyratymut-subsydiyu цитата ->українська влада зобов’язалася перед МВФ скоротити бюджет субсидій на 2019 рік... то есть вот МВФ и перед ним у керманычей есть обязательства.. а перед населением как бы и нету..но тогда логично что пусть за керманычей и МВФ голосует. Надо понимать или население страны или МВФ чьи интересы важнее?
  detroytred написав:Джон
У силовиков-пенсов льгота по оплате ЖКХ.
Та же субсидия))

нет это ЛЬГОТА , она не зависит от ДОХОДА.
Востаннє редагувалось Джон в Нед 10 лют, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
Повідомлень: 927
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Patrick і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 16:07
9 292
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лют, 2019 12:18
Bobua
Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України 1 ... 17, 18, 19
R2 » Сер 30 січ, 2019 08:40
186 8132
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лют, 2019 12:10
lapay
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
58 3747
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лют, 2019 11:21
pohl-elena

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.