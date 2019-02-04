Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
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lapay написав:У декларації доходів ви обов’язково поіменно вказуєте всіх членів сім’ї, хто у вас зареєстрований. У примітках напроти прізвища пишете “але не проживає”. Та людина, яка з вами не проживає, обов’язково має надати довідки, які підтвердять, що вона працює чи навчається десь в іншому місці, чи можливо сплачує комунальні та інші рахунки на своє ім’я. Зазвичай, надається довідка з місця роботи. ...
скорее для случая разных городов
Востаннє редагувалось морда в Нед 10 лют, 2019 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Vint А в чем заключается шара? Живут старики одни, тем более в сельской местности, сельский совет с представителями подниммает свои ж***, составляет акт, о том что проживают только двое пенсионеров и всё, так нет же, а сколько муж зарабатывает, а сколько жена..., одним словом твари!
Cactus написав:Живут старики одни, тем более в сельской местности, сельский совет с представителями подниммает свои ж***, составляет акт, о том что проживают только двое пенсионеров и всё, так нет же, а сколько муж зарабатывает, а сколько жена..., одним словом твари!
Пенсіонерка, що отримує субсидію, проживає в селі Уманського району. В її помешканні також зареєстровані дорослий син та його дружина, які офіційно працюють та постійно проживають в Києві. Скажіть, які документи потрібно надати, щоб літній людині продовжили платити субсидію?
- Лише довідку від сільської ради про склад сім’ї. За даними довідки ми самі перевіряємо інформацію про ваші офіційні доходи та соціальні внески через запити у відповідні реєстри.
- І цього буде достатньо?
- Цілком!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Вообще вот эта фраза -> Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко. - константирует один простой факт, 30% кто не получает из пенсов субсидий это военные пенсионеры, мвд, прокурорско/налогово/судейские пенсы. То есть или силовики или клерки по обслуживанию госаппарата. Остальные обычные пенсы просто не могут оплатить коммунальные услуги. А раньше могли.
Vint написав:Хотите шару? Тогда выполняйте условия её получения или откажитесь.
Все зрозуміло..кидок з субсидією то теперь "шара" называется. PS Есть третий вариант - поменять сами условия и тех кто их создал..
В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.
"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Причем тут московиты и субсидии?? Вот из "соседней" статьи на форуме https://news.finance.ua/ua/news/-/443483/u-kogo-zabyratymut-subsydiyu цитата ->українська влада зобов’язалася перед МВФ скоротити бюджет субсидій на 2019 рік... то есть вот МВФ и перед ним у керманычей есть обязательства.. а перед населением как бы и нету..но тогда логично что пусть за керманычей и МВФ голосует. Надо понимать или население страны или МВФ чьи интересы важнее?
detroytred написав:Джон У силовиков-пенсов льгота по оплате ЖКХ. Та же субсидия))
нет это ЛЬГОТА , она не зависит от ДОХОДА.
Востаннє редагувалось Джон в Нед 10 лют, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.