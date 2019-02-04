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Пенсіонери складають 70%
споживачів субсидій - Порошенко

Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:53

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Patrick написав:Все живут в одном городе.
lapay, что делать?

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... sidiu.html
Якщо місце роботи знаходиться в іншій області за багато кілометрів від місця реєстрації цієї особи, то, звісно, органам соцзахисту такої довідки буде достатньо, щоб переконатися у її реальному місцезнаходженні. Якщо ж зареєстрована особа подає документ, що вона працює, наприклад, в тому ж населеному пункті, або десь недалеко, тобто, теоретично може проживати під одним дахом з сусбидіантом, то інспектор має право вимагати додаткові документи”, - пояснює Віталій Музиченко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:03

lapay О, то мабудь я саме з цим паном Віталієм спілкувався на teplo gov ua декілька місяців тому. Або з його помічниками... Дуже схожа відповідь була. А ще що "унікальні випадки" вирішує комісія. :shock: ги-ги -ги
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:07

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Patrick написав:А ще що "унікальні випадки" вирішує комісія.

Так воно так і повинно бути - халявні гроші тільки по результатам перевірки комісії. Просто в нас субсідіантів набагато більше, ніж комісій, тому, поки, унікальні випадки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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