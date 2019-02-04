Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
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Якщо місце роботи знаходиться в іншій області за багато кілометрів від місця реєстрації цієї особи, то, звісно, органам соцзахисту такої довідки буде достатньо, щоб переконатися у її реальному місцезнаходженні. Якщо ж зареєстрована особа подає документ, що вона працює, наприклад, в тому ж населеному пункті, або десь недалеко, тобто, теоретично може проживати під одним дахом з сусбидіантом, то інспектор має право вимагати додаткові документи”, - пояснює Віталій Музиченко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay О, то мабудь я саме з цим паном Віталієм спілкувався на teplo gov ua декілька місяців тому. Або з його помічниками... Дуже схожа відповідь була. А ще що "унікальні випадки" вирішує комісія. ги-ги -ги