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Пенсіонери складають 70%
споживачів субсидій - Порошенко

Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:53

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Patrick написав:Все живут в одном городе.
lapay, что делать?

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... sidiu.html
Якщо місце роботи знаходиться в іншій області за багато кілометрів від місця реєстрації цієї особи, то, звісно, органам соцзахисту такої довідки буде достатньо, щоб переконатися у її реальному місцезнаходженні. Якщо ж зареєстрована особа подає документ, що вона працює, наприклад, в тому ж населеному пункті, або десь недалеко, тобто, теоретично може проживати під одним дахом з сусбидіантом, то інспектор має право вимагати додаткові документи”, - пояснює Віталій Музиченко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:03

lapay О, то мабудь я саме з цим паном Віталієм спілкувався на teplo gov ua декілька місяців тому. Або з його помічниками... Дуже схожа відповідь була. А ще що "унікальні випадки" вирішує комісія. :shock: ги-ги -ги
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:07

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Patrick написав:А ще що "унікальні випадки" вирішує комісія.

Так воно так і повинно бути - халявні гроші тільки по результатам перевірки комісії. Просто в нас субсідіантів набагато більше, ніж комісій, тому, поки, унікальні випадки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:15

lapay Так у чому ж халява для саме цих батьків-пенсіонерів? Нехай діти шукають роботу десь в іншому місті? Тутоньки суцільний брєд від мінсоцполітики.

Хтось там чи рева чи розенка сказав що субсидії отримують чесні громадяни, в цьому випадку виходить, що ці батьки не чесні, бо їм субсидію не вдалося оформити.
Якось так.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:45

"Максимальная пенсия в Украине составляет 14 970 грн."
А врать зачем?У судей минимальная пенсия 25000 гр,и это не самые богатые пенсы.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:47

  lapay написав:
  Cactus написав:Живут старики одни, тем более в сельской местности, сельский совет с представителями подниммает свои ж***, составляет акт, о том что проживают только двое пенсионеров и всё, так нет же, а сколько муж зарабатывает, а сколько жена..., одним словом твари!

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... sidiu.html
Пенсіонерка, що отримує субсидію, проживає в селі Уманського району. В її помешканні також зареєстровані дорослий син та його дружина, які офіційно працюють та постійно проживають в Києві. Скажіть, які документи потрібно надати, щоб літній людині продовжили платити субсидію?

- Лише довідку від сільської ради про склад сім’ї. За даними довідки ми самі перевіряємо інформацію про ваші офіційні доходи та соціальні внески через запити у відповідні реєстри.

- І цього буде достатньо?

- Цілком!


lapay, ты наверно идиот, что ты хочешь этой статейкой доказать, что ты больше чем идиот?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:25

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Patrick написав:в цьому випадку виходить, що ці батьки не чесні, бо їм субсидію не вдалося оформити.
Якось так.

Знаю випадки, коли дітям не вдавалося оформити субсидію батькам, бо сусіди не хотіли підписувати свідчення про проживання дітей (я підписав). Не знаю, яка процедура, коли діти проживають в одному місці з батьками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:32

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:35

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  lapay написав:Знаю випадки, коли дітям не вдавалося оформити субсидію батькам, бо сусіди не хотіли підписувати свідчення про проживання дітей (я підписав). Не знаю, яка процедура, коли діти проживають в одному місці з батьками.


Не має такої процедури..

Джонни недавно про третий вариант правильно сказал
Patrick
 
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