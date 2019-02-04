Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
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Якщо місце роботи знаходиться в іншій області за багато кілометрів від місця реєстрації цієї особи, то, звісно, органам соцзахисту такої довідки буде достатньо, щоб переконатися у її реальному місцезнаходженні. Якщо ж зареєстрована особа подає документ, що вона працює, наприклад, в тому ж населеному пункті, або десь недалеко, тобто, теоретично може проживати під одним дахом з сусбидіантом, то інспектор має право вимагати додаткові документи”, - пояснює Віталій Музиченко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay О, то мабудь я саме з цим паном Віталієм спілкувався на teplo gov ua декілька місяців тому. Або з його помічниками... Дуже схожа відповідь була. А ще що "унікальні випадки" вирішує комісія. ги-ги -ги
Cactus написав:Живут старики одни, тем более в сельской местности, сельский совет с представителями подниммает свои ж***, составляет акт, о том что проживают только двое пенсионеров и всё, так нет же, а сколько муж зарабатывает, а сколько жена..., одним словом твари!
Пенсіонерка, що отримує субсидію, проживає в селі Уманського району. В її помешканні також зареєстровані дорослий син та його дружина, які офіційно працюють та постійно проживають в Києві. Скажіть, які документи потрібно надати, щоб літній людині продовжили платити субсидію?
- Лише довідку від сільської ради про склад сім’ї. За даними довідки ми самі перевіряємо інформацію про ваші офіційні доходи та соціальні внески через запити у відповідні реєстри.
- І цього буде достатньо?
- Цілком!
lapay, ты наверно идиот, что ты хочешь этой статейкой доказать, что ты больше чем идиот?
Patrick написав:в цьому випадку виходить, що ці батьки не чесні, бо їм субсидію не вдалося оформити. Якось так.
Знаю випадки, коли дітям не вдавалося оформити субсидію батькам, бо сусіди не хотіли підписувати свідчення про проживання дітей (я підписав). Не знаю, яка процедура, коли діти проживають в одному місці з батьками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.
"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.
lapay написав:Знаю випадки, коли дітям не вдавалося оформити субсидію батькам, бо сусіди не хотіли підписувати свідчення про проживання дітей (я підписав). Не знаю, яка процедура, коли діти проживають в одному місці з батьками.
Не має такої процедури..
Джонни недавно про третий вариант правильно сказал