Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
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lapay Так то раніше так було. Зараз їм довідку про фактичне проживання давай, не тільки акт непроживання, та ще якусь муйню. Власник квартири в якій живе це подружжя не хоче її якимось чином світити. От вам і замкнене коло.
Хай ваші діти розпишуться, та реєструються у одних із батьків. Ось така подача.. Воз'єднання сім'ї називається
Обещания: Так, преодоление бедности — основная задача, которую ставит перед собой президент. "Мы должны сосредоточить социальную поддержку на самых малообеспеченных слоях населения, таких как одинокие старики, лица с инвалидностью, многодетные семьи", — отмечается в предвыборной программе кандидата. Что пообещал Петр Порошенко своим избирателям