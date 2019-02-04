RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсіонери складають 70%
споживачів субсидій - Порошенко

Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:05

lapay Так то раніше так було. Зараз їм довідку про фактичне проживання давай, не тільки акт непроживання, та ще якусь муйню. Власник квартири в якій живе це подружжя не хоче її якимось чином світити. От вам і замкнене коло.

Хай ваші діти розпишуться, та реєструються у одних із батьків. Ось така подача.. Воз'єднання сім'ї називається :D
Patrick
 
Повідомлень: 387
З нами з: 18.09.13
Подякував: 241 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:14

Социальная реформа по-новому, очередной виток.

Обещания:
Так, преодоление бедности — основная задача, которую ставит перед собой президент. "Мы должны сосредоточить социальную поддержку на самых малообеспеченных слоях населения, таких как одинокие старики, лица с инвалидностью, многодетные семьи", — отмечается в предвыборной программе кандидата.
Что пообещал Петр Порошенко своим избирателям

Реальность:
У кого забиратимуть субсидію
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7208
З нами з: 03.11.08
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 16:07
9 292
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лют, 2019 12:18
Bobua
Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України 1 ... 17, 18, 19
R2 » Сер 30 січ, 2019 08:40
186 8157
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лют, 2019 12:10
lapay
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
58 3761
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лют, 2019 11:21
pohl-elena

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12272)
10.02.2019 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.