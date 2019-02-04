Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

Додано: Пон 11 лют, 2019 00:10

ruvex написав: Так, преодоление бедности — основная задача, которую ставит перед собой президент. "Мы должны сосредоточить социальную поддержку на самых малообеспеченных слоях населения, таких как одинокие старики, лица с инвалидностью, многодетные семьи" Так, преодоление бедности — основная задача, которую ставит перед собой президент. "Мы должны сосредоточить социальную поддержку на самых малообеспеченных слоях населения, таких как одинокие старики, лица с инвалидностью, многодетные семьи"

Вот и пусть до марта обеспечивает.. а там посмотрят эти "слои" как он держит свои обещания. Вот его план с прошлой каденции «Стратегия 2020»... с оф сайта он пропал..но зато прекрасно сохранился например на иностранных информ ресурсах..московитов как сторону заинтересованную цитировать не буду но вот например польское издание 2014 года и планы Харанта..Как видим кроме того что война на Донбассе "закончена" мы уже должны жить "как в Европе" но по ценам да уже кое где и перегнали..ну а как он поборол коррупцию и говорить не стоит.. это известно всем. Особенно про олигархов соловьем разливается ))- Gwarantuję, że oligarchowie nigdy już nie będą mieli wpływu na ukraińską władzę.(- Я гарантирую, что олигархи никогда не будут иметь никакого влияния на украинские власти. )