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Пенсіонери складають 70%
споживачів субсидій - Порошенко

Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко
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  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:51

  Ukrainian написав:
  Джон написав:
  Vint написав:Хотите шару?
Тогда выполняйте условия её получения или откажитесь.

Все зрозуміло..кидок з субсидією то теперь "шара" называется.
PS Есть третий вариант - поменять сами условия и тех кто их создал..

В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

Не поленитесь и попытайтесь прочитать оригинал отчета, а не ту чушь, что написали СМИ подконтрольные Пете, а остальные растиражировали.
Imp
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:10

Re: Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій - Порошенко

  ruvex написав:Так, преодоление бедности — основная задача, которую ставит перед собой президент. "Мы должны сосредоточить социальную поддержку на самых малообеспеченных слоях населения, таких как одинокие старики, лица с инвалидностью, многодетные семьи"
Вот и пусть до марта обеспечивает.. а там посмотрят эти "слои" как он держит свои обещания. Вот его план с прошлой каденции «Стратегия 2020»... с оф сайта он пропал https://www.president.gov.ua/ru/news/32046.html..
но зато прекрасно сохранился например на иностранных информ ресурсах..московитов как сторону заинтересованную цитировать не буду но вот например польское издание 2014 года и планы Харанта..http://wyborcza.pl/1,75399,17142293,Poroszenko__Za_szesc_lat_bedziemy_tacy_jak_Europa.html
Как видим кроме того что война на Донбассе "закончена" мы уже должны жить "как в Европе" но по ценам да уже кое где и перегнали..ну а как он поборол коррупцию и говорить не стоит.. это известно всем. Особенно про олигархов соловьем разливается ))
- Gwarantuję, że oligarchowie nigdy już nie będą mieli wpływu na ukraińską władzę.(- Я гарантирую, что олигархи никогда не будут иметь никакого влияния на украинские власти. ) :D :D :D
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:25

  Джон написав:http://wyborcza.pl/1,75399,17142293,Poroszenko__Za_szesc_lat_bedziemy_tacy_jak_Europa.html
Как видим кроме того что война на Донбассе "закончена" мы уже должны жить "как в Европе" но по ценам да уже кое где и перегнали..ну а как он поборол коррупцию и говорить не стоит.. это известно всем. Особенно про олигархов соловьем разливается ))
- Gwarantuję, że oligarchowie nigdy już nie będą mieli wpływu na ukraińską władzę.(- Я гарантирую, что олигархи никогда не будут иметь никакого влияния на украинские власти. ) :D :D :D

Добрую душу хоть к ране прикладывай.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:43

  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.


Резкое преображение мегаватника в неустанного агитатора Порошенко вызывает аллюзии к диагнозу Биполярное расстройство, известное также как маниакально–депрессивный психоз, представляет собой психическое заболевание, которое характеризуется нетипичной сменой настроений.
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