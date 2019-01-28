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НБУ: Приватбанк залишається
основним кредитором...

НБУ: Приватбанк залишається основним кредитором...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:09

НБУ: Приватбанк залишається основним кредитором...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2018 року портфель кредитів фізособам найсуттєвіше зріс в Приватбанку.

Дивися повний текст НБУ: Приватбанк залишається основним кредитором населення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:10

Если эти кредиты в Привате взяли чинуши,что очень возможно,то это с концами,так что ничего хорошего.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:22

  Scotch написав:Если эти кредиты в Привате взяли чинуши,что очень возможно,то это с концами,так что ничего хорошего.

если ты тупой баран, то это тоже навсегда, и хорошего мало..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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