За підсумками 2018 року портфель кредитів фізособам найсуттєвіше зріс в Приватбанку.
Дивися повний текст НБУ: Приватбанк залишається основним кредитором населення (інфографіка).
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:09
НБУ: Приватбанк залишається основним кредитором...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: Приватбанк залишається основним кредитором населення (інфографіка).
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:10
Если эти кредиты в Привате взяли чинуши,что очень возможно,то это с концами,так что ничего хорошего.
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:22
если ты тупой баран, то это тоже навсегда, и хорошего мало..
главное оружие рашистов - ложь
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