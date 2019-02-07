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Минулого року Україна
увійшла до топ-20 країн з...

Минулого року Україна увійшла до топ-20 країн з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:07

Минулого року Україна увійшла до топ-20 країн з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Дивися повний текст Минулого року Україна увійшла до топ-20 країн з відкриття нових авіамаршрутів.
R2
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