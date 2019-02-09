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Німецький виробник цементу
продає свій бізнес в Україні...

Німецький виробник цементу продає свій бізнес в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:57

Німецький виробник цементу продає свій бізнес в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Другий за величиною виробник цементу в світі HeidelbergCement AG продає свої активи в Україні.

Дивися повний текст Німецький виробник цементу продає свій бізнес в Україні — ЗМІ.
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Все верно пока можно, нужно активы выводить а то уровень экономики такой высокий будет что всё обесценится.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:40

Re: Німецький виробник цементу продає свій бізнес в Україні.

молодцы, все верно делают - продают на хайях.
а то мало ли шо - вдруг стройка попрет, буиттокадорожать и "надо больше бетона!"
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