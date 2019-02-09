Другий за величиною виробник цементу в світі HeidelbergCement AG продає свої активи в Україні.
Дивися повний текст Німецький виробник цементу продає свій бізнес в Україні — ЗМІ.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 08:57
Німецький виробник цементу продає свій бізнес в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німецький виробник цементу продає свій бізнес в Україні — ЗМІ.
Додано: Пон 11 лют, 2019 08:58
Все верно пока можно, нужно активы выводить а то уровень экономики такой высокий будет что всё обесценится.
Додано: Пон 11 лют, 2019 09:37
Инвестиции так и прут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 11 лют, 2019 09:40
Re: Німецький виробник цементу продає свій бізнес в Україні.
молодцы, все верно делают - продают на хайях.
а то мало ли шо - вдруг стройка попрет, буиттокадорожать и "надо больше бетона!"
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