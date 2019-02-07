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Біометричний закордонний паспорт:
що змінилося для українців

Біометричний закордонний паспорт: що змінилося для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:04

Біометричний закордонний паспорт: що змінилося для українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні біометричний закордонний паспорт для дитини оформляється з перших днів її народження.

Дивися повний текст Біометричний закордонний паспорт: що змінилося для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:04

"В сообщении отмечается, что украинский зарубежный документ опередил все страны бывшего советского пространства".

Да, ладно. Что и страны Балтии тоже ?
Nickoss1
 
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