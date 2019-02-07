В Україні біометричний закордонний паспорт для дитини оформляється з перших днів її народження.
Дивися повний текст Біометричний закордонний паспорт: що змінилося для українців.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 10:04
Біометричний закордонний паспорт: що змінилося для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біометричний закордонний паспорт: що змінилося для українців.
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:04
"В сообщении отмечается, что украинский зарубежный документ опередил все страны бывшего советского пространства".
Да, ладно. Что и страны Балтии тоже ?
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