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У Кличка задумалися над
будівництвом метро до Ірпеня і...

У Кличка задумалися над будівництвом метро до Ірпеня і...
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:31

У Кличка задумалися над будівництвом метро до Ірпеня і...

Пропонуємо до обговорення:
Створення столичної агломерації допоможе залучити інвесторів для будівництва метро в передмістя.

Дивися повний текст У Кличка задумалися над будівництвом метро до Ірпеня і Вишневого.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:31

На Троещину постройте. А потом думайте. Если конечно есть чем.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:38

По-моему, ученые выделили 10 этапов воплощения идеи в жизнь.
Но слово Задумались - это четкое и точное описание нового самого раннего предварительного одиннадцатого этапа.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:39

Кто выпустил этого клоуна? он когда в последний раз был в метро на пересадке в час-пик?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:56

  p_a_l написав:На Троєщину побудуйте. А потім думайте. Якщо звичайно є чим.

Під кожною новиною про метро має бути такий коментар :)

  idealstorm написав:Хто випустив цього клоуна? він коли в останній раз був в метро на пересадці в годину-пік?
Багато хто з передмістя доїжджає до кінцевої метро, а далі вже метром їде. Тобто якщо він сяде на метро в передмісті, завантаженість пересадкових станцій не збільшиться. Але звісно, не всі. Певно, натовп зростатиме. Хіба що зроблять поїзди частіше.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:19

Re: У Кличка задумалися над будівництвом метро до Ірпеня і..

мдя. В натуре, клоуны. По моему, это единственный мэр Киева, за время каденции которого не ввели (и не введут) ни одной станции метро, при том, что плакатики свои вешает на каждом столбе рядом с отремонтированным куском дороги.
На все эти "борщаговки/вишневые" хотя бы виадук побудувалы - толпа машин на въезд/выезд утром/вечером по диагонали на разворот перегораживает всю окружную.
при всякие "троэщино/выноградари" уже молчу.
вообще никто даже не заикается о том, чтобы контур метро по кольцу замкнуть - в Москве, кажись, уже третье кольцо замкнули.
Порохоботы, расскажите мне лучше о чем то хорошем, а то с утра настрою нэма.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25

И чего только " у Кличка" не придумают, лишь бы метро на Троещину не строить. :D

Чем бы они не тешились, лишь бы к Омеляну не обращались, а то он живо свою гиперлупу на Ирпень протянет.
warlamp
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