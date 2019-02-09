Створення столичної агломерації допоможе залучити інвесторів для будівництва метро в передмістя.
Дивися повний текст У Кличка задумалися над будівництвом метро до Ірпеня і Вишневого.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 10:31
У Кличка задумалися над будівництвом метро до Ірпеня і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кличка задумалися над будівництвом метро до Ірпеня і Вишневого.
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:38
По-моему, ученые выделили 10 этапов воплощения идеи в жизнь.
Но слово Задумались - это четкое и точное описание нового самого раннего предварительного одиннадцатого этапа.
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:39
Кто выпустил этого клоуна? он когда в последний раз был в метро на пересадке в час-пик?
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:56
Під кожною новиною про метро має бути такий коментар
Багато хто з передмістя доїжджає до кінцевої метро, а далі вже метром їде. Тобто якщо він сяде на метро в передмісті, завантаженість пересадкових станцій не збільшиться. Але звісно, не всі. Певно, натовп зростатиме. Хіба що зроблять поїзди частіше.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:19
Re: У Кличка задумалися над будівництвом метро до Ірпеня і..
мдя. В натуре, клоуны. По моему, это единственный мэр Киева, за время каденции которого не ввели (и не введут) ни одной станции метро, при том, что плакатики свои вешает на каждом столбе рядом с отремонтированным куском дороги.
На все эти "борщаговки/вишневые" хотя бы виадук побудувалы - толпа машин на въезд/выезд утром/вечером по диагонали на разворот перегораживает всю окружную.
при всякие "троэщино/выноградари" уже молчу.
вообще никто даже не заикается о том, чтобы контур метро по кольцу замкнуть - в Москве, кажись, уже третье кольцо замкнули.
Порохоботы, расскажите мне лучше о чем то хорошем, а то с утра настрою нэма.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25
И чего только " у Кличка" не придумают, лишь бы метро на Троещину не строить.
Чем бы они не тешились, лишь бы к Омеляну не обращались, а то он живо свою гиперлупу на Ирпень протянет.
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