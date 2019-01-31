Про це повідомляє аналітичне консалтингове агентство SV Development.
Дивися повний текст Забудовники все частіше фіксують вартість житла у гривні - експерт.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:03
Забудовники все частіше фіксують вартість житла у гривні...
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Дивися повний текст Забудовники все частіше фіксують вартість житла у гривні - експерт.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:03
Я как посмотрю на количество новостроев никак не могу понять кто в них жить будет в таких количествах.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:40
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