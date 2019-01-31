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Забудовники все частіше фіксують
вартість житла у гривні...

Забудовники все частіше фіксують вартість житла у гривні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:03

Забудовники все частіше фіксують вартість житла у гривні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє аналітичне консалтингове агентство SV Development.

Дивися повний текст Забудовники все частіше фіксують вартість житла у гривні - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:03

Я как посмотрю на количество новостроев никак не могу понять кто в них жить будет в таких количествах.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:40

  Ratatui написав:Я как посмотрю на количество новостроев никак не могу понять кто в них жить будет в таких количествах.

При условии, что все эти новостройки законные и вообще сдадутся.
vetka
 
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