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Bloomberg склав рейтинг
країн за вартістю бензину

Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:00

Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину

Пропонуємо до обговорення:
Україну і ще декілька країн не включили в дослідження.

Дивися повний текст Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:00

к сожалению в Украине бензин дороже чем в США, а уровень доходов населения значительно ниже...
Merluzzo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:21

Для чого така стаття для нас? Якщо для порівняння - то чому немає ціни в Україні? А яким боком тут росія?
199675
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:42

1. Вот оригинал цифр https://www.bloomberg.com/graphics/gas- ... ssia:USD:l
2. Сатья НЕ о цене на бензин а о покупательной способности на бензин.
3. Несмотря на низкую цену в рашке она на 51 месте по возможности купить этот самый бензин. Нефтянная дэржава блин
victor_koval
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:43

А где сама таблица (дабы самолично ее лицезреть) или ссылка?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:46

Re: Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину

  199675 написав:Для чого така стаття для нас?

В Украине получается 3,9$ за галлон, при средней зарплате 250-300$. Мы опять впереди планеты всей.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:51

  victor_koval написав:1. Вот оригинал цифр https://www.bloomberg.com/graphics/gas- ... ssia:USD:l
2. Сатья НЕ о цене на бензин а о покупательной способности на бензин.
3. Несмотря на низкую цену в рашке она на 51 месте по возможности купить этот самый бензин. Нефтянная дэржава блин

а Китай, так ваще. Украину в таких рейтингах не упоминают - не хватает оттенков синего.
Зато в Венесуэле халява, туда бы наших 6ляxеров...
ЗЫ Вы что-то напутали - русские на 35 месте по доступности для населения. А по затратам как в Канаде, чуть больше Штатов
но зрада зачтена
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 16:25

  victor_koval написав:1. Вот оригинал цифр https://www.bloomberg.com/graphics/gas- ... ssia:USD:l
2. Сатья НЕ о цене на бензин а о покупательной способности на бензин.
3. Несмотря на низкую цену в рашке она на 51 месте по возможности купить этот самый бензин. Нефтянная дэржава блин


Далась вам это рашка. В Украине, увы, ситуация с покупательной способностью еще хуже!

Алаверды бензину и РФ, вот вам раскладка по хлебу и Украине (2017):
Зображення
Украина - 872 буханки на среднюю зарплату 270 долларов.
РФ - 1233 буханки на среднюю зарплату 678 долларов.
Норвегия - 1815 буханок на среднюю зарплату 4900 долларов.

Вот вам и "аграрная сверхдержава"... Сколько раз уже обсуждалось, что сырьевой придаток - неэффективная экономическая модель, и несмотря на низкие абсолютные значения цен благосостояние от этого больше не становится, т.к. цены на труд дисконтируются еще сильнее!

http://zhzh.info/news/2017-03-13-31546
http://www.rusfact.ru/node/5748
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2017
https://visasam.ru/emigration/rabota/za ... vegii.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:55

  zРадио написав:
  victor_koval написав:1. Вот оригинал цифр https://www.bloomberg.com/graphics/gas- ... ssia:USD:l
2. Сатья НЕ о цене на бензин а о покупательной способности на бензин.
3. Несмотря на низкую цену в рашке она на 51 месте по возможности купить этот самый бензин. Нефтянная дэржава блин


Далась вам это рашка. В Украине, увы, ситуация с покупательной способностью еще хуже!

Алаверды бензину и РФ, вот вам раскладка по хлебу и Украине (2017):
Зображення
Украина - 872 буханки на среднюю зарплату 270 долларов.
РФ - 1233 буханки на среднюю зарплату 678 долларов.
Норвегия - 1815 буханок на среднюю зарплату 4900 долларов.

Вот вам и "аграрная сверхдержава"... Сколько раз уже обсуждалось, что сырьевой придаток - неэффективная экономическая модель, и несмотря на низкие абсолютные значения цен благосостояние от этого больше не становится, т.к. цены на труд дисконтируются еще сильнее!

http://zhzh.info/news/2017-03-13-31546
http://www.rusfact.ru/node/5748
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2017
https://visasam.ru/emigration/rabota/za ... vegii.html


В Киеве сейчас буханку не встретишь, тем более что по 0,31$ (8грн 40 коп). Корректнее было бы привести стоимость социального батона Киевский нарезной, 500 грамм за 12-13 грн (0,45$).
warlamp
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