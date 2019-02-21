Україну і ще декілька країн не включили в дослідження.
Дивися повний текст Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 14:00
Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину.
Додано: Пон 11 лют, 2019 14:00
к сожалению в Украине бензин дороже чем в США, а уровень доходов населения значительно ниже...
Додано: Пон 11 лют, 2019 14:21
Для чого така стаття для нас? Якщо для порівняння - то чому немає ціни в Україні? А яким боком тут росія?
Додано: Пон 11 лют, 2019 14:42
1. Вот оригинал цифр
2. Сатья НЕ о цене на бензин а о покупательной способности на бензин.
3. Несмотря на низкую цену в рашке она на 51 месте по возможности купить этот самый бензин. Нефтянная дэржава блин
Додано: Пон 11 лют, 2019 14:46
Re: Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину
Додано: Пон 11 лют, 2019 14:51
а Китай, так ваще. Украину в таких рейтингах не упоминают - не хватает оттенков синего.
Зато в Венесуэле халява, туда бы наших 6ляxеров...
ЗЫ Вы что-то напутали - русские на 35 месте по доступности для населения. А по затратам как в Канаде, чуть больше Штатов
но зрада зачтена
Додано: Пон 11 лют, 2019 16:25
Далась вам это рашка. В Украине, увы, ситуация с покупательной способностью еще хуже!
Алаверды бензину и РФ, вот вам раскладка по хлебу и Украине (2017):
Украина - 872 буханки на среднюю зарплату 270 долларов.
РФ - 1233 буханки на среднюю зарплату 678 долларов.
Норвегия - 1815 буханок на среднюю зарплату 4900 долларов.
Вот вам и "аграрная сверхдержава"... Сколько раз уже обсуждалось, что сырьевой придаток - неэффективная экономическая модель, и несмотря на низкие абсолютные значения цен благосостояние от этого больше не становится, т.к. цены на труд дисконтируются еще сильнее!
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:55
В Киеве сейчас буханку не встретишь, тем более что по 0,31$ (8грн 40 коп). Корректнее было бы привести стоимость социального батона Киевский нарезной, 500 грамм за 12-13 грн (0,45$).
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