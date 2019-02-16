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"Можна будувати": вчені
НАН схвалили будівництво...

"Можна будувати": вчені НАН схвалили будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 11:55

Re: "Можна будувати": вчені НАН схвалили будівництво...

уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 12:03

шо они курят такое?
по нашим дорогам на авто страшно ездить, но представьте риск прокатиться в стальной трубе, шо сварганят наши рукожопые умельцы.
Я не знаю, где будет омелян в тот день, когда ВДРУГ у нас построят это чудо, но предлагаю первую неделю катать по трубе исключительно его с командой этих "академиков".
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 12:50

И этой чушью занимается Национальная академия наук Украины, уже барыши посчитали.
А если вспомнить электричку в Борисполь, сколько в поле отказывала и сколько бабла на стройке отмыли, то тут вообще...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:40

а может стоит начать с традиционных видов транспорта?...
Regenbogen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:55

Я хз. но почему то себестоимость Гиперлупа за 1 км. в других странах дешевле чуть ли не в двое. Но вещь полезная надо строить. давайте возьмём кредит в МВФ.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:10

"Космонавты" блин!!!
сова
 
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