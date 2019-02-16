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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 11:55
Re: "Можна будувати": вчені НАН схвалили будівництво...
уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор..
Додано: Вів 12 лют, 2019 12:03
шо они курят такое?
по нашим дорогам на авто страшно ездить, но представьте риск прокатиться в стальной трубе, шо сварганят наши рукожопые умельцы.
Я не знаю, где будет омелян в тот день, когда ВДРУГ у нас построят это чудо, но предлагаю первую неделю катать по трубе исключительно его с командой этих "академиков".
Додано: Вів 12 лют, 2019 12:50
И этой чушью занимается Национальная академия наук Украины, уже барыши посчитали.
А если вспомнить электричку в Борисполь, сколько в поле отказывала и сколько бабла на стройке отмыли, то тут вообще...
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:55
Я хз. но почему то себестоимость Гиперлупа за 1 км. в других странах дешевле чуть ли не в двое. Но вещь полезная надо строить. давайте возьмём кредит в МВФ.
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