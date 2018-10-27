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Житлово-комунальне хазяйство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 11 лют, 2019 20:22
juristkostya написав: Libo написав:
Прочитай мой памфлет про ОБЩИНЫ.
дело не в обязательствах как таковых.
дело в том, каким силовым ресурсом обеспечивается их выполнение.
В цивилизованном обществе силовым ресурсом может обладать только государство. Никак не "общины", или ОСМД или иные общественные формирования. Для меня как юриста это аксиома.
Ему про Фому, а он про Ерёму (с)
В описанном мною примере, не нужен никакой силовой ресурс. Один только рынок!
Т.е. для того чтобы купить услугу, Вам нужно самоорганизоваться в некую хозяйственную единицу. Организовались - покупайте. Не сумели - попытайтесь каждый сам найти кто продаст Вам услугу в розницу. Не нашли? Организуйтесь и покупайте!
Где тут силовой ресурс????
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Додано: Вів 12 лют, 2019 12:03
vovan_prm написав:
Вам нужно самоорганизоваться в некую хозяйственную единицу.
мне НЕ нужно. У меня уже есть договора с поставляющими организациями и нет по ним задолженности.
С каких делов я (любой добросовестный плательщик) должен отказываться от отлаженной схемы получения коммунальных услуг? Упростить работу предприятиям-монополистам? Снять нагрузку на судебную систему?
Так я за эту работу исправно им плачу - хай отрабатывают.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 12:15
vovan_prm написав:
Не сумели - попытайтесь каждый сам найти кто продаст Вам услугу в розницу. Не нашли? Организуйтесь и покупайте!
Где тут силовой ресурс????
продолжаем тему...
Даже в состоявшихся ОСМД рано или поздно возникают неплатежи. Для их взыскания так или иначе нужен силовой ресурс: надо отсудиться; обратить взыскание на доходы; если доходов нет - надо проникнуть в квартиру неплательщика, обратить взыскание на вещи; в особо запущенных случаях надо выгонять на улицу, а квартиру продавать в погашение долгов.
Всё это требует силового ресурса, который доступен только государству. Не будут соседи по своей инициативе ломать дверь, выносить ковры и сервизы на рынок и т.п.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 13:06
juristkostya написав: vovan_prm написав:
Вам нужно самоорганизоваться в некую хозяйственную единицу.
мне НЕ нужно. У меня уже есть договора с поставляющими организациями и нет по ним задолженности.
Чукча не читатель, чукча - писатель? (с)
Ок. Вернемся к исходному:Житлово-комунальне хазяйство в контексті
- официально доводится до граждан позиция: - "с 2020 года (дата условна) коммунальные предприятия прекратят оказывать услуги многоквартирным домам без заключения договора с ОСМД".
- все законы и подзаконные акты (после общественных слушаний) приводятся в соответствие с вышеизложенным принципом.
- За баланс домовой системы отвечает ОСМД. Граница раздела - ввод в многоэтажный дом. Домовой счетчик. Отсекающее устройство. Точка.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 13:08
juristkostya написав: vovan_prm написав:
Не сумели - попытайтесь каждый сам найти кто продаст Вам услугу в розницу. Не нашли? Организуйтесь и покупайте!
Где тут силовой ресурс????
продолжаем тему...
Даже в состоявшихся ОСМД рано или поздно возникают неплатежи. Для их взыскания так или иначе нужен силовой ресурс: надо отсудиться; обратить взыскание на доходы; если доходов нет - надо проникнуть в квартиру неплательщика, обратить взыскание на вещи; в особо запущенных случаях надо выгонять на улицу, а квартиру продавать в погашение долгов.
Всё это требует силового ресурса, который доступен только государству. Не будут соседи по своей инициативе ломать дверь, выносить ковры и сервизы на рынок и т.п.
У предоплаченой услуги нет всего описанного Вами геморроя .
Опять же, в исходном:
- За баланс домовой системы отвечает ОСМД. Граница раздела - ввод в многоэтажный дом. Домовой счетчик. Отсекающее устройство. Точка.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 13:17
juristkostya написав:
мне НЕ нужно. У меня уже есть договора с поставляющими организациями и нет по ним задолженности.
С каких делов я (любой добросовестный плательщик) должен отказываться от отлаженной схемы получения коммунальных услуг?
Упростить работу предприятиям-монополистам
? Снять нагрузку на судебную систему?
Так я за эту работу исправно им плачу - хай отрабатывают.
И на последок.
а) "Отлаженная схема получения ком.услуг" год за годом демонстрирует свою несостоятельность. Рано или поздно придется от нее отказаться и заменить новым эффективным механизмом. Это лишь вопрос времени.
б) В текущих реалиях монополия неизбежна. По одной простой причине.
Неоткуда взяться конкуренции. Ибо ни один здоровый предприниматель не возьмется оказывать ком.услуги на текущих условиях.
... И, ксати, по сегодняшним ценам.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 17:35
Мне кажется, вы не понимаете проблему в комплексе.
Ну, допустим произошли изменения в нормативных документах, как вы предлагаете (это, конечно, большая проблема, столь коренной слом системы - но допустим).
Что изменилось?
Вместо конфликта теплосетей (водоканала и проч) с неплательщиком Ивановым получаем конфликт ОСМД с тем же неплательщиком Ивановым.
У ОСМД есть какие-то дополнительные законные рычаги влияния, взыскания задолженностей? Нет, всё то же, что у теплосетей. Та же процедура, те же сроки рассмотрения, те же пути наложения взыскания.
Т.е., задолженности продолжат нарастать точно так же, как это происходит сейчас.
Это подтолкнёт теплосеть к отключение всего дома.
Это подтолкнёт членов ОСМД к тому, чтобы сброситься и покрыть долги неплательщика (лучший вариант) или к самосуду (худший вариант).
В любом случае, это будет означать деградацию государственной судебной и исполнительной систем, переход от силы права к праву силы. Дисциплина платежей совершенно точно не улучшится.
Грубо говоря, это как если на вас наложат штраф за нарушение ПДД вашим родственником, у которого нет официального дохода. Так и скажут: мол, нет у государства легального рычага взыскать с него штраф, поэтому вы заплатите, а сами уже там с ним по-свойски разбирайтесь. Как? Да нам какое дело...хотите - заставьте картошку копать у вас на огороде, а хотите - лицо набейте...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 18:51
juristkostya написав:
Мне кажется, вы не понимаете проблему в комплексе.
А у меня ощущение, что Вы не понимаете сути написанного.
Ну, допустим произошли изменения в нормативных документах, как вы предлагаете (это, конечно, большая проблема, столь коренной слом системы - но допустим).
Что изменилось?
Всё. Прицип. Подход. Механизм.
В описанном варианте, условная теплосеть прекращает предоставлять услугу отдельному потребителю.
Вместо конфликта теплосетей (водоканала и проч) с неплательщиком Ивановым получаем конфликт ОСМД с тем же неплательщиком Ивановым.
При предоплаченной услуге, возникновение задолженности исключено.
Это подтолкнёт теплосеть к отключение всего дома.
Не просто подтолкнет. Без авансового платежа - не включат. И отключат в тот день когда закончился аванс.
Это подтолкнёт членов ОСМД к тому, чтобы сброситься и покрыть долги неплательщика (лучший вариант) или к самосуду (худший вариант).
Учитывая, что возникновение задолженности исключено.
Это подтолкнёт членов ОСМД к тому, чтобы:
а) смонтировать крышную котельную
б) перейти на автономки
в) модернизировать домовые сети до состояния, когда поставщик согласится продавать услугу в розницу.
Не готов разводить бесконечную полемику.
Я всего лишь, в ответ на вопросы коллег Фриза и Старикана, предложил один из вариантов, как можно решить проблему неплатежей радикально. Один раз. И навсегда.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 19:12
juristkostya написав:
... У меня уже есть договора с поставляющими организациями и нет по ним задолженности....
Ситуация - нет долгов, дог. не подписаны - работает принцип дог. присоединения (форма утверждена центрально - постановой кму, например, а текст напечатан в СМИ). Права, обязанности чем то отличны у таких потребителей?
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:07
vovan_prm написав:
Я всего лишь, в ответ на вопросы коллег Фриза и Старикана, предложил один из вариантов, как можно решить проблему неплатежей радикально. Один раз. И навсегда.
На самом деле, мне видится, что такие чувствительные для всех избирателей моменты, нельзя решать радикально, да и невозможно. Просто избиратель на ближайших выборах выберет себе условно другое начальство, и этим всё закончится.
Существующая сегодня система выглядит анекдотичной и несправедливой.
Во-первых, вместо декларируемой равности оплат, одни-субсидианты платят копейки или не очень много, другие платят в разы больше. Это нечестно.
Во-вторых, вместо субсидиантов платят из своих налогов, которые идут на субсидии, оставшиеся платежеспособные люди, получая вместо уплаченных налогов и вместо более хорошей медицины и более хорошего образования для детей, шиш с маслом.
Это дает двойную нагрузку на семейный бюджет среднего класса, плюс подрывает авторитет порядочности - налоги уходят невидимо куда.
Если субсидиантов 3-5 процентов, то это может быть воспринята как волонтерская помощь инвалидам, совсем немощным старикам, но когда субсидиантов более половины населения, то как говорится в одном известном мэме - Что-то пошло не так.
С точки зрения социальной справедливости, возможности действительной справедливой цены, непроигрыша на последующих выборах в обществе могли бы заключит некий консенсус-гражданский договор. Когда люди понимают и видят справедливость, то реформы и идут, и возможны.
Например, цена на газ, отопление, электроэнергию, как самые значимые услуги, повышается ровно параллельно со средней зарплатой по стране, тем самым не повышалась бы доля трат на ЖКХ в общем бюджете семьи. Это не вызывало бы социального напряжения.
Но это желательно было делать сразу же с 2014 году на базе 2013 года, когда в основной массе люди обходились без субсидий.
Как-то так.
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