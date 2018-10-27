Житлово-комунальне хазяйство в контексті

Додано: Сер 13 лют, 2019 17:35

Мне кажется, вы не понимаете проблему в комплексе.



Ну, допустим произошли изменения в нормативных документах, как вы предлагаете (это, конечно, большая проблема, столь коренной слом системы - но допустим).

Что изменилось?

Вместо конфликта теплосетей (водоканала и проч) с неплательщиком Ивановым получаем конфликт ОСМД с тем же неплательщиком Ивановым.

У ОСМД есть какие-то дополнительные законные рычаги влияния, взыскания задолженностей? Нет, всё то же, что у теплосетей. Та же процедура, те же сроки рассмотрения, те же пути наложения взыскания.

Т.е., задолженности продолжат нарастать точно так же, как это происходит сейчас.

Это подтолкнёт теплосеть к отключение всего дома.

Это подтолкнёт членов ОСМД к тому, чтобы сброситься и покрыть долги неплательщика (лучший вариант) или к самосуду (худший вариант).



В любом случае, это будет означать деградацию государственной судебной и исполнительной систем, переход от силы права к праву силы. Дисциплина платежей совершенно точно не улучшится.



Грубо говоря, это как если на вас наложат штраф за нарушение ПДД вашим родственником, у которого нет официального дохода. Так и скажут: мол, нет у государства легального рычага взыскать с него штраф, поэтому вы заплатите, а сами уже там с ним по-свойски разбирайтесь. Как? Да нам какое дело...хотите - заставьте картошку копать у вас на огороде, а хотите - лицо набейте...