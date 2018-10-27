|
|
Житлово-комунальне хазяйство в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:09
juristkostya написав: vovan_prm написав:
Не сумели - попытайтесь каждый сам найти кто продаст Вам услугу в розницу. Не нашли? Организуйтесь и покупайте!
Где тут силовой ресурс????
продолжаем тему...
Даже в состоявшихся ОСМД рано или поздно возникают неплатежи. Для их взыскания так или иначе нужен силовой ресурс: надо отсудиться; обратить взыскание на доходы; если доходов нет - надо проникнуть в квартиру неплательщика, обратить взыскание на вещи; в особо запущенных случаях надо выгонять на улицу, а квартиру продавать в погашение долгов.
Всё это требует силового ресурса, который доступен только государству. Не будут соседи по своей инициативе ломать дверь, выносить ковры и сервизы на рынок и т.п.
если ОСМД перегнет палку - кто будет отвечать перед законом ?
Из квартиры должника пропали ценные вещи или документы или должник доказал не правомерность действий ОСМД в суде
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|292
|28071
|