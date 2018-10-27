|
|
|
Житлово-комунальне хазяйство в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:09
juristkostya написав: vovan_prm написав:
Не сумели - попытайтесь каждый сам найти кто продаст Вам услугу в розницу. Не нашли? Организуйтесь и покупайте!
Где тут силовой ресурс????
продолжаем тему...
Даже в состоявшихся ОСМД рано или поздно возникают неплатежи. Для их взыскания так или иначе нужен силовой ресурс: надо отсудиться; обратить взыскание на доходы; если доходов нет - надо проникнуть в квартиру неплательщика, обратить взыскание на вещи; в особо запущенных случаях надо выгонять на улицу, а квартиру продавать в погашение долгов.
Всё это требует силового ресурса, который доступен только государству. Не будут соседи по своей инициативе ломать дверь, выносить ковры и сервизы на рынок и т.п.
если ОСМД перегнет палку - кто будет отвечать перед законом ?
Из квартиры должника пропали ценные вещи или документы или должник доказал не правомерность действий ОСМД в суде
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:53
морда написав: juristkostya написав:
... У меня уже есть договора с поставляющими организациями и нет по ним задолженности....
Ситуация - нет долгов, дог. не подписаны - работает принцип дог. присоединения (форма утверждена центрально - постановой кму, например, а текст напечатан в СМИ). Права, обязанности чем то отличны у таких потребителей?
никакой разницы
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:02
vovan_prm написав:
Это подтолкнёт членов ОСМД к тому, чтобы:
а) смонтировать крышную котельную
б) перейти на автономки
в) модернизировать домовые сети до состояния, когда поставщик согласится продавать услугу в розницу.
Не готов разводить бесконечную полемику.
Я всего лишь, в ответ на вопросы коллег Фриза и Старикана, предложил один из вариантов, как можно решить проблему неплатежей радикально. Один раз. И навсегда.
Именно это и является признаком деградации государства, слабости его судебной системы. Вместо того, чтобы выселить одного неплательщика и всем показать, что в этой стране каждый отвечает за блага, которые потребил - мы придумываем коллективную ответственность и перекладываем проблему на три сотни его соседей. Добросовестных соседей. Возврат к укладу крестьянской общины 19 века (и ранее).
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:07
moldashavanin написав:
если ОСМД перегнет палку - кто будет отвечать перед законом ?
Из квартиры должника пропали ценные вещи или документы или должник доказал не правомерность действий ОСМД в суде
спросите vovan_prm.
Он уверен, что это всё внутренние дела членов ОСМД и государство со всякими там глупыми судами и законами не должно вмешиваться.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:24
juristkostya написав:
Именно это и является признаком деградации государства, слабости его судебной системы. Вместо того, чтобы выселить одного неплательщика и всем показать, что в этой стране каждый отвечает за блага, которые потребил - мы придумываем коллективную ответственность и перекладываем проблему на три сотни его соседей. Добросовестных соседей. Возврат к укладу крестьянской общины 19 века (и ранее).
Ляшковцы не позволят. А у нас их 90% населения. И, соответственно, политиков, которые вынуждены следовать общественному менталитету, чтобы избраться - замкнутый круг.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15337
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1297 раз.
- Подякували: 2338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:28
Starikan написав: juristkostya написав:
Именно это и является признаком деградации государства, слабости его судебной системы. Вместо того, чтобы выселить одного неплательщика и всем показать, что в этой стране каждый отвечает за блага, которые потребил - мы придумываем коллективную ответственность и перекладываем проблему на три сотни его соседей. Добросовестных соседей. Возврат к укладу крестьянской общины 19 века (и ранее).
Ляшковцы не позволят. А у нас их 90% населения. И, соответственно, политиков, которые вынуждены следовать общественному менталитету, чтобы избраться - замкнутый круг.
Очень надеюсь, что ПАП в свой второй срок (не будучи связан рамками популизма) успеет принять несколько важных непопулярных решений, которые потом трудно будет откатить на исходные. В т.ч., в и коммунальной сфере.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|293
|28187
|
|