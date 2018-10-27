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Житлово-комунальне
хазяйство в контексті

Житлово-комунальне хазяйство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 00:09

  juristkostya написав:
  vovan_prm написав:Не сумели - попытайтесь каждый сам найти кто продаст Вам услугу в розницу. Не нашли? Организуйтесь и покупайте!
Где тут силовой ресурс????

продолжаем тему...
Даже в состоявшихся ОСМД рано или поздно возникают неплатежи. Для их взыскания так или иначе нужен силовой ресурс: надо отсудиться; обратить взыскание на доходы; если доходов нет - надо проникнуть в квартиру неплательщика, обратить взыскание на вещи; в особо запущенных случаях надо выгонять на улицу, а квартиру продавать в погашение долгов.
Всё это требует силового ресурса, который доступен только государству. Не будут соседи по своей инициативе ломать дверь, выносить ковры и сервизы на рынок и т.п.


если ОСМД перегнет палку - кто будет отвечать перед законом ?
Из квартиры должника пропали ценные вещи или документы или должник доказал не правомерность действий ОСМД в суде
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:53

  морда написав:
  juristkostya написав:... У меня уже есть договора с поставляющими организациями и нет по ним задолженности....

Ситуация - нет долгов, дог. не подписаны - работает принцип дог. присоединения (форма утверждена центрально - постановой кму, например, а текст напечатан в СМИ). Права, обязанности чем то отличны у таких потребителей?

никакой разницы
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:02

Re: Житлово-комунальне хазяйство в контексті

  vovan_prm написав:Это подтолкнёт членов ОСМД к тому, чтобы:
а) смонтировать крышную котельную
б) перейти на автономки
в) модернизировать домовые сети до состояния, когда поставщик согласится продавать услугу в розницу.

Не готов разводить бесконечную полемику.
Я всего лишь, в ответ на вопросы коллег Фриза и Старикана, предложил один из вариантов, как можно решить проблему неплатежей радикально. Один раз. И навсегда.

Именно это и является признаком деградации государства, слабости его судебной системы. Вместо того, чтобы выселить одного неплательщика и всем показать, что в этой стране каждый отвечает за блага, которые потребил - мы придумываем коллективную ответственность и перекладываем проблему на три сотни его соседей. Добросовестных соседей. Возврат к укладу крестьянской общины 19 века (и ранее).
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:07

  moldashavanin написав:если ОСМД перегнет палку - кто будет отвечать перед законом ?
Из квартиры должника пропали ценные вещи или документы или должник доказал не правомерность действий ОСМД в суде

спросите vovan_prm.
Он уверен, что это всё внутренние дела членов ОСМД и государство со всякими там глупыми судами и законами не должно вмешиваться.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:24

  juristkostya написав: Именно это и является признаком деградации государства, слабости его судебной системы. Вместо того, чтобы выселить одного неплательщика и всем показать, что в этой стране каждый отвечает за блага, которые потребил - мы придумываем коллективную ответственность и перекладываем проблему на три сотни его соседей. Добросовестных соседей. Возврат к укладу крестьянской общины 19 века (и ранее).

Ляшковцы не позволят. А у нас их 90% населения. И, соответственно, политиков, которые вынуждены следовать общественному менталитету, чтобы избраться - замкнутый круг.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:28

  Starikan написав:
  juristkostya написав: Именно это и является признаком деградации государства, слабости его судебной системы. Вместо того, чтобы выселить одного неплательщика и всем показать, что в этой стране каждый отвечает за блага, которые потребил - мы придумываем коллективную ответственность и перекладываем проблему на три сотни его соседей. Добросовестных соседей. Возврат к укладу крестьянской общины 19 века (и ранее).

Ляшковцы не позволят. А у нас их 90% населения. И, соответственно, политиков, которые вынуждены следовать общественному менталитету, чтобы избраться - замкнутый круг.

Очень надеюсь, что ПАП в свой второй срок (не будучи связан рамками популизма) успеет принять несколько важных непопулярных решений, которые потом трудно будет откатить на исходные. В т.ч., в и коммунальной сфере.
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