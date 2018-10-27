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Житлово-комунальне хазяйство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:09
juristkostya написав: vovan_prm написав:
Не сумели - попытайтесь каждый сам найти кто продаст Вам услугу в розницу. Не нашли? Организуйтесь и покупайте!
Где тут силовой ресурс????
продолжаем тему...
Даже в состоявшихся ОСМД рано или поздно возникают неплатежи. Для их взыскания так или иначе нужен силовой ресурс: надо отсудиться; обратить взыскание на доходы; если доходов нет - надо проникнуть в квартиру неплательщика, обратить взыскание на вещи; в особо запущенных случаях надо выгонять на улицу, а квартиру продавать в погашение долгов.
Всё это требует силового ресурса, который доступен только государству. Не будут соседи по своей инициативе ломать дверь, выносить ковры и сервизы на рынок и т.п.
если ОСМД перегнет палку - кто будет отвечать перед законом ?
Из квартиры должника пропали ценные вещи или документы или должник доказал не правомерность действий ОСМД в суде
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moldashavanin
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:53
морда написав: juristkostya написав:
... У меня уже есть договора с поставляющими организациями и нет по ним задолженности....
Ситуация - нет долгов, дог. не подписаны - работает принцип дог. присоединения (форма утверждена центрально - постановой кму, например, а текст напечатан в СМИ). Права, обязанности чем то отличны у таких потребителей?
никакой разницы
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juristkostya
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:02
vovan_prm написав:
Это подтолкнёт членов ОСМД к тому, чтобы:
а) смонтировать крышную котельную
б) перейти на автономки
в) модернизировать домовые сети до состояния, когда поставщик согласится продавать услугу в розницу.
Не готов разводить бесконечную полемику.
Я всего лишь, в ответ на вопросы коллег Фриза и Старикана, предложил один из вариантов, как можно решить проблему неплатежей радикально. Один раз. И навсегда.
Именно это и является признаком деградации государства, слабости его судебной системы. Вместо того, чтобы выселить одного неплательщика и всем показать, что в этой стране каждый отвечает за блага, которые потребил - мы придумываем коллективную ответственность и перекладываем проблему на три сотни его соседей. Добросовестных соседей. Возврат к укладу крестьянской общины 19 века (и ранее).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:07
moldashavanin написав:
если ОСМД перегнет палку - кто будет отвечать перед законом ?
Из квартиры должника пропали ценные вещи или документы или должник доказал не правомерность действий ОСМД в суде
спросите vovan_prm.
Он уверен, что это всё внутренние дела членов ОСМД и государство со всякими там глупыми судами и законами не должно вмешиваться.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:24
juristkostya написав:
Именно это и является признаком деградации государства, слабости его судебной системы. Вместо того, чтобы выселить одного неплательщика и всем показать, что в этой стране каждый отвечает за блага, которые потребил - мы придумываем коллективную ответственность и перекладываем проблему на три сотни его соседей. Добросовестных соседей. Возврат к укладу крестьянской общины 19 века (и ранее).
Ляшковцы не позволят. А у нас их 90% населения. И, соответственно, политиков, которые вынуждены следовать общественному менталитету, чтобы избраться - замкнутый круг.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:28
Starikan написав: juristkostya написав:
Именно это и является признаком деградации государства, слабости его судебной системы. Вместо того, чтобы выселить одного неплательщика и всем показать, что в этой стране каждый отвечает за блага, которые потребил - мы придумываем коллективную ответственность и перекладываем проблему на три сотни его соседей. Добросовестных соседей. Возврат к укладу крестьянской общины 19 века (и ранее).
Ляшковцы не позволят. А у нас их 90% населения. И, соответственно, политиков, которые вынуждены следовать общественному менталитету, чтобы избраться - замкнутый круг.
Очень надеюсь, что ПАП в свой второй срок (не будучи связан рамками популизма) успеет принять несколько важных непопулярных решений, которые потом трудно будет откатить на исходные. В т.ч., в и коммунальной сфере.
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juristkostya
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:44
Libo написав:
В общаге есть правила для всех?
Платить, не бухать, не курить, не орать песни после 23, убирать, кухню убирать, стиралку и душ после себя мыть, платить уборщице, не гадить и не срать у себя и МОПах и т.п. Не соблюдаешь - комендант и пипл выгонят как нарушителя.
Есть одна маленькая деталь: в общаге нет права собственности на комнату. Это значительно упрощает правоотношения.
На мой взгляд, проблема именно в системе собственности на кусочек объекта, который не может функционировать независимо.
Когда проводили массовую приватизацию жилья, хотели уйти от советских принципов и построить систему на основе индивидуальной собственности. Вот только сейчас, когда процесс подходит к концу, оказалось, что построили, по привычке, новые колхозы.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:04
juristkostya написав:
Очень надеюсь, что ПАП в свой второй срок (не будучи связан рамками популизма) успеет принять несколько важных непопулярных решений, которые потом трудно будет откатить на исходные. В т.ч., в и коммунальной сфере.
ПАП имея в начале коалицию с конституционным большинством, а затем просто с большинством достаточным для принятия любого закона, как вы пишите не успел принять за 5 лет несколько важных непопулярных решений.
Каким образом он это сделает не имея своей правящей коалиции в Раде, которая будет голосовать за его законопроекты, за следующие пять лет ???????
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freeze
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:28
freeze написав: juristkostya написав:
Очень надеюсь, что ПАП в свой второй срок (не будучи связан рамками популизма) успеет принять несколько важных непопулярных решений, которые потом трудно будет откатить на исходные. В т.ч., в и коммунальной сфере.
ПАП имея в начале коалицию с конституционным большинством, а затем просто с большинством достаточным для принятия любого закона, как вы пишите не успел принять за 5 лет несколько важных непопулярных решений.
Каким образом он это сделает не имея своей правящей коалиции в Раде, которая будет голосовать за его законопроекты, за следующие пять лет ???????
всё вы правильно говорите.
но я надеюсь
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