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Житлово-комунальне хазяйство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:51
juristkostya написав:
Очень надеюсь, что ПАП в свой второй срок (не будучи связан рамками популизма) успеет принять несколько важных непопулярных решений, которые потом трудно будет откатить на исходные. В т.ч., в и коммунальной сфере.
В интересах государства Украина порошенко за свои деяния должен быть осужден и отбывать срок, и чем скорее тем лучше.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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